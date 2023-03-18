Вчені виявили останки давної тварини, старішої за динозаврів

Палеонтологи знайшли останки іхтіозавра на острові Шпіцберген. Згодом їх привезли до Музею природознавства при Університеті Осло для подальшого дослідження та вивчення.

Про це пише HeritageDaily.

Дослідження та вивчення утворень дозволило виявити кістляву рибу та химерні "крокодилоподібні" кістки амфібій. Окрім цього останки іхтіозавра, а саме 11 зчленованих хвостових хребців у відкладеннях вапняку. Однак вони виявилися занадто "старими" для існування цих давніх тварин.

Палеонтологи також дослідили навколишні породи. Результати підтвердили, що вік скам'янілостей приблизно два мільйони років після масового вимирання наприкінці Пермського періоду. Якщо врахувати орієнтовні часові межі еволюції вимерлих морських рептилій, це відсуває походження і ранню появу іхтіозаврів до початку епохи динозаврів.

Іхтіозаври — це мезозойські великі вимерлі морські рептилії.

Нагадаємо, група міжнародних дослідників заявила, що їм вдалося знайти морську рептилію, схожу на рибу-меч. Рептилія жила приблизно 100 млн років тому, довжина її черепа досягала метра.

Новини світу: на території Бразилії знайшли динозавра раніше невідомого виду

Читайте також: