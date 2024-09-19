Вчені виявили останки морського чудовиська з унікальними зубами

Унікальні зуби допомагали цьому виду співіснувати з іншими мозозаврами, які полювали на іншу здобич.

Палеонтологи виявили у Техасі останки рідкісного гігантського мозозавра з гігантськими кулеподібними зубами. Їм вдалося знайти два фрагменти щелепи дорослої тварини Globidens alabamaensis.

Про це повідомляє Live Science.

Вид G. alabamaensis відкрили ще 1912 року, але на сьогоднішній день було виявлено лише кілька повних зразків цих тварин. Більшість викопних останків є зубами або невеликими фрагментами щелеп.

Більшість мозозаврів мали кинджалеподібні зуби, але у Globidens все було не так: вони могли похвалитися тупими, округлими зубами, які ідеально підходили для дроблення панцирів черепах, амонітів і двостулкових молюсків.

Нові скам'янілості виявили 2023 року у формації Озан на північному сході Техасу.

Родовище, в якому їх було виявлено, датується кампанським ярусом (83,6–72,1 мільйона років тому). Його товщина складає всього 20 сантиметрів, але воно виявилося багатим на скам'янілість.

В одній із щелеп все ще збереглося 12 зубів, у другій – шість. Довжина зубів становить приблизно 2,5 сантиметри, вони круглі, ідеально підходять для дроблення панцирів та раковин молюсків. В одній з щелеп нижче лінії ясен залишився зародковий зуб, який, ймовірно, мав з'явитися пізніше, щоб заповнити прогалину.

Вчені вважають, що мозазаври скидали зуби та замінювали їх упродовж усього життя.

Нагадаємо, в експозиції Музею природної історії у Лос-Анджелесі з'явився новий екземпляр. Це динозавр, який є не лише представником нового виду, а й єдиним динозавром на планеті, кістки якого були забарвлені у зелений колір.

Також вчені з'ясували, що астероїд-вбивця, який 66 мільйонів років тому знищив динозаврів, прилетів на планету з-за Юпітера.

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