Вчені виявили останню трапезу 75-мільйонолітнього тиранозавра: що це було (фото)

Динозаврів досліджували протягом десятиліть, і кожен крок до з'ясування того, яким було їхнє життя, є великим досягненням для науки. Тому, коли дослідники знайшли тіло тиранозавра віком 75 мільйонів років, вони, мабуть, не думали, що натраплять на щось таке ж дивне.

Про це пише ladbible.com.

На думку дослідників, завдяки збереженню тварини та вмісту його шлунка тепер ми можемо побачити, як тиранозаври адаптували свій раціон. Докторка Дарла Зеленицьки з Університету Калгарі заявила, що отримані результати є "вагомим доказом того, що тиранозаври радикально змінили свій раціон у міру дорослішання".

Вчені виявили останню трапезу 75-мільйонолітнього тиранозавра / Фото: X/@ROYAL TYRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Після того, як недавні відкриття показали, як насправді могли звучати хижі динозаври, тепер ми знаємо, що вони теж їли одне одного. Розглянутий динозавр був молодим горгозавром, близьким родичем тиранозавра. За їхніми оцінками, на момент смерті йому було близько семи років, і він важив 330 кг, що відповідає підлітковому віку його розвитку.

Але ось що стає цікавим: під грудною кліткою були задні кінцівки двох маленьких динозаврів, які називаються ситипами. Докторка Зеленицьки є однією із головних вчених у дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances. Вона сказала: "Тепер ми знаємо, що ці підлітки тиранозаври полювали на маленьких молодих динозаврів".

Але це лише початок того, що їли горгозаври. Оскільки цей динозавр був ще підлітком, це додає ще один шар до того, як формуються його харчові звички в міру дорослішання.

Вчені виявили останню трапезу 75-мільйонолітнього тиранозавра / Фото: X/@ROYAL TYRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Згідно зі скам'янілостями і слідами укусів на кістках більших динозаврів, вчені дійшли висновку, що вони їли дуже великих травоїдних динозаврів.

Доктор Франсуа Террієн із Королівського палеонтологічного музею Тирелла пояснив ВВС, що дорослі тиранозаври були "цілком нерозбірливими в їжі", які ловили велику здобич, "перекушуючи кістки та зішкрібаючи плоть".

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Дарла додала: "Ці дрібніші, незрілі тиранозаври, ймовірно, не були готові стрибнути до групи рогатих динозаврів, дорослі особини яких важили тисячі кілограмів".

Скам'янілість була виявлена у Безплідних землях Альберти 2009 року, і на її підготовку пішли роки, тому дослідники спочатку не знали, що вони знайдуть, коли її відкриють.

Нагадаємо, відомий археолог розкрив справжню причину прокляття Тутанхамона. Чутки про прокляття були вигадкою.

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