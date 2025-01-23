Вчені виявили планету з рекордними вітрами: їхня швидкість вражає

Вчені заявили про те, що швидкості вітрів, що дмуть навколо газового гіганта на відстані 500 світлових років від Землі, досягають вражаючих 33 тисяч кілометрів на годину.

Про це повідомляє Science Alert.

"Частина атмосфери цієї планети рухається до нас із високою швидкістю, а інша частина віддаляється від нас із тією ж швидкістю. Цей сигнал показує нам, що навколо екватора планети існує дуже швидкий, надзвуковий вітер", — повідомила провідна авторка дослідження Ліза Нортманн.

Швидкість вітру становить 7,5-7,9 кілометра в секунду, вона перевершує будь-який ураган або струменеве протягом, відоме науці.

На Землі найвища швидкість вітру була зареєстрована на острові Барроу 1996 року, вона становила 407 кілометрів на годину. Найшвидші вітри в Сонячній системі зареєстровані на Нептуні - тут вони сягають 1770 кілометрів на годину.

Нагадаємо, вчені відкрили нову планету із щільністю як у свинцю.

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