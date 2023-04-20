Вчені виявили причину сивини: це допоможе знайти спосіб позбутися її назавжди

Група вчених виявила першопричину того, чому волосся людини стає сивим.

Озброївшись цими знаннями, науковці можуть винайти потенційні ліки. Про це пише ladbible.com.

Команда вчених із Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету виявила в шкірі мишей і людей особливі клітини - меланоцитарні стовбурові клітини, або McSC, які визначають колір волосся.

Ці клітини отримують повідомлення про те, що вони виробляють білкові пігменти, відповідальні за надання волоссю їхнього кольору. Ключ до з'ясування того, чому людина сивіє, лежить у процесі старіння, оскільки дослідники виявили, що зі старінням волосся клітини "застряють" в одному стані.

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Це означає, що вони не регенеруються в пігментні клітини і припиняють надавати волоссю забарвлення, в результаті чого людина з часом неухильно сивіє.

Дослідниця Ці Сун, докторка філософії, пояснила, що нове дослідження допомогло зрозуміти, як волосся набуває свого кольору, і, у свою чергу, може відкрити нові можливості для розробки того, як зупинити або навіть звернути назад процес сивіння.

Вона сказала: "Наше дослідження доповнює наше базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів впливають на колір волосся. Знову виявлені механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване положення стовбурових клітин меланоцитів може існувати у людей. Якщо це так, це є потенційним шляхом для звернення назад або запобігання сивінню людського волосся, допомагаючи застряглим клітинам знову переміщатися між відсіками волосяного фолікула, що розвиваються".

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