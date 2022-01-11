Вчені виявили рекордне нагрівання Світового океану: яка причина і чим це небезпечно

Вчені виявили рекордне нагрівання Світового океану: яка причина і чим це небезпечно

Нагрівання океанів насамперед викликане кліматичною кризою, спричиненою діяльністю людини.

У 2021 році зафіксовано новий температурний рекорд поверхні Світового океану. Так, кількість тепла, яке накопичується у верхніх шарах вод Світового океану, зросла до рекордної позначки в 244 зеттаджоулі, що на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться в результатах дослідження науковців, які розміщені в журналі Advances in Atmospheric Sciences.

Як йдеться в статті, у всьому світі зростає тепломісткість океану. Фахівці пояснюють, що потепління океанічних вод не тільки призводить до підвищення рівня Світового океану, а й посилює парниковий ефект через зниження поглинання вуглекислого газу з атмосфери.

У дослідженні сказано, що теплі океанські води посилюють шторми, урагани та екстремальні опади, що збільшує ризик сильних повеней. Нагріта вода розширюється і роз'їдає крижані щити Гренландії та Антарктиди, які разом втрачають близько 1 трлн т льоду на рік, що сприяє підвищенню рівня моря.

Крім того, океан поглинає 20-30% антропогенних викидів вуглекислого газу. Це призводить до закислення океану. Це призводить до деградації коралових рифів, які є житлом для чверті морських жителів світу та джерелом їжі для понад 500 млн людей. А потепління вод знижує ефективність поглинання вуглецю океаном. Через це у повітрі залишається більше вуглекислого газу.

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Вчені впевнені, що нагрівання океанів насамперед спричинене кліматичною кризою, пов'язаною з діяльністю людини, яка є індикатором глобального потепління. Згідно з новим дослідженням, довгострокове потепління океану найсильніше виявляється в Атлантичному та Південному океанах.

Нагадаємо, торік на Кліматичній конференції ООН у шотландському Глазго ухвалили нову угоду. Документ спрямований на зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу до 2030 року та обмеження глобального потепління на 1,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем.

Як повідомлялося, науковці заявили, що їжа із собою стала основною причиною забруднення океану пластиком.

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