Вчені виявили рідкісного восьминога Дамбо: який він має вигляд (відео)

Вчені виявили рідкісного восьминога Дамбо недалеко від Гавайських островів.

Про це повідомляє USA Today.

Морська істота була помічена на 1,6 км нижче поверхні Тихого океану, неподалік безіменної підводної гори в Національному морському пам'ятнику Папаханаумокуакеа.

На відео, знятому Фондом дослідження океану та Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень, видно, як глибоководний восьминіг Дамбо плаває неподалік північного заходу Гавайських островів.

За даними National Geographic, рідкісні восьминоги Дамбо - це глибоководні восьминоги, які зазвичай живуть на глибині до 4 км.

Вчені назвали цю морську тварину Дамбо через два великі плавці на його мантії, які мають вигляд як вуха і нагадують анімаційного діснеївського персонажа-слона з великими вухами.

Великі вуха, схожі на плавники, зручні для істоти, яка використовує їх для лову їжі. За даними Oceana.org, восьминіг розміром від 20 см до 30 см харчується равликами, хробаками та іншими істотами, що мешкають на дні океану.

На відміну від більшості восьминогів, у цієї морської істоти немає чорнильних мішків, які зазвичай використовуються як захисний механізм. Відсутність захисту не впливає на головоногих молюсків, оскільки в глибокому морі вони рідко стикаються із хижаками.

Нагадаємо, у єрусалимській печері знайдено 2300-річну могилу грецької повії. Куртизанка отримала дорогий подарунок від свого передбачуваного коханця.

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