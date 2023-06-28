Вчені виявили, що "двоюрідні брати" людини могли вбивати та їсти одне одного – фото

Нове моторошне дослідження показало, що ранні родичі сучасної людини вбивали і, можливо, навіть їли одне одного.

Про це пише Scientific Reports.

Вчені досліджували дев'ять порізів на скам'янілості гомілки віком 1,45 мільйона років, відомої як KNM-ER 741. Вони виявили, що, ймовірно, надрізи зробили кам'яним інструментом, призначеним для відділення м'яса від кістки.

Дослідники давно підозрювали, що єдині члени великої родини, що вижили, так звані гомініни, їли одне одного. Хоча досі було неясно, чому і як часто це відбувалося.

Тепер команда вчених на чолі з Бріаною Побінер, палеоантропологинею зі Смітсонівського національного музею природної історії, виявила "перші і на сьогоднішній день єдині порізи, ідентифіковані на посткраніальній кістці раннього плейстоцену гомініна".

Повний вигляд великогомілкової кістки і збільшена ділянка, на якій видно сліди надрізів / Фото: nature.com

Команда Побінер вважає, що ці порізи показують, що жага крові гомінінів одне до одної була "опортуністичною, практичною та функціональною діяльністю, яка відбувалася просто в контексті добування їжі, а не була наповнена ритуальним значенням".

"Найбільшим наслідком давнини гомінінів, які вбивають інших гомінінів, є ідея про те, що наші давні родичі майже 1,5 млн років тому, принаймні час від часу могли розглядати інших мертвих людей як можливі джерела їжі", - сказала вона.

Дев'ять міток, ідентифікованих як сліди порізів / Фото: nature.com

Порізи вперше привернули увагу Побінер, коли вона побачила кістку у Національному музеї Найробі у Кенії у липні 2017 року.

Спочатку вона шукала докази нападу на наших древніх родичів інших м'ясоїдних, таких як шаблезубі кішки, але натомість знайшла щось набагато страшніше.

"Я вивчила сотні копалин кісток тварин зі слідами порізів на них, але це був мій перший досвід вивчення кісток копалин гомінінів - в надії знайти сліди укусів хижаків", - сказала вона. "Отже, щойно я побачила порізи, мені одразу стало зрозуміло, що це таке. Я подумала: "Вау, це не те, що я очікувала побачити!".

Три зразки, на яких видно сліди порізів, аналогічні знайденим на KNM-ER 741 / Фото: nature.com

Для перевірки припущень із кістки зробили ретельний зліпок та відправили до лабораторії Університету штату Колорадо. Своєму колезі, Майклу Панте, дослідниця не розповіла подробиць. Він просто проаналізував мітки за допомогою 3D-сканування та порівняння форм міток з 898 слідами зубів, порізів та ударів з бази даних. 9 з 11 міток були чітко ідентифіковані як пошкодження, завдані кам'яною зброєю. Ще дві виявилися укусами великої шаблезубої кішки, швидше за все, лева.

Великий план мітки 5 і обробленої 3-D моделі в порівнянні з сучасною міткою ікла лева / Фото: nature.com

Хоча антропологи протягом деякого часу підозрювали, що наші давно втрачені родичі любили перекушувати одне одним, вони були обережні, щоби не припустити, що наші родичі в минулому займалися канібалізмом.

Це пов'язано з тим, що неясно, чи це було звичайною практикою між представниками одного й того ж виду, що можна було б вважати канібалізмом, або ж вид гомінінів іноді їв тіло свого власного виду або тих, хто пов'язаний з ним. І тут він підпадає під ширшу категорію під назвою "антропофагія".

"Повернення до музейних колекцій, повторне вивчення інших скам'янілостей гомінінів та виявлення слідів бійні на інших скам'янілості гомінінів може допомогти нам визначити, наскільки поширена така поведінка", - додала Побінер.

Її команда також вважає, що жертва міток могла бути спочатку вбита іншим хижаком, якого потім прогнали гомініни та лише потім з’їли її залишки.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя дівчини, яка померла 1300 років тому. Її скелет знайшли ще 2012 року.

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