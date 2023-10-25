Вчені виявили, що Місяць на 40 млн років старший, ніж думали раніше: який його вік

Дослідники заявили, що Місяць може бути на 40 мільйонів років старший, ніж вважалося раніше.

Нещодавній аналіз місячного бруду, доставленого останньою місією "Аполлон" 1972 року, підтвердив, що вік супутника Землі 4,46 мільярда років — приблизно на 40 мільйонів років більше, ніж передбачалося.

За словами дослідників з Музею Філда в Чикаго, зараз вважається, що Місяць виник як гігантський уламок об'єкта розміром з Марс, який зіткнувся із Землею, викинувши велику масу матеріалу, який зрештою став супутником. Енергія, що брала участь у ударі, означала, що його поверхня спочатку була розплавленою, але в міру охолодження місячного океану магми матеріал затвердів.

Вивчаючи життєвий цикл місячних кристалів, вчені змогли визначити, коли кам'яна шрапнель стала Місяцем.

"Ці кристали є найдавнішими з відомих твердих тіл, що утворилися після гігантського удару", - сказав старший автор дослідження Філіп Гек. "І оскільки ми знаємо, скільки років цим кристалам, вони служать якорем для місячної хронології".

Зразки "Аполлона-17" показали, що коли об'єкт врізався в Землю теплова, розплавлена енергія, що виникла внаслідок зіткнення, розплавила породу, утворивши те, що зараз є пиловою місячною поверхнею.

"Коли поверхня була такою розплавленою… будь-які кристали на поверхні Місяця мали утворитися після того, як цей місячний океан магми охолонув", — пояснив Гек. "Інакше вони були б розплавлені, а їхні хімічні підписи були б стерті".

Кристали циркону з Місяця були проаналізовані атом за атомом під час процесу, званого радіометричним датуванням у Північно-Західному університеті, де вимірювався радіоактивний розпад між вихідними батьківськими атомами та новими дочірніми ізотопами, що утворилися після зіткнення.

"Це трохи схоже на пісочний годинник", — сказав Гек. "Радіометричне датування працює аналогічним чином: підраховується кількість батьківських атомів та кількість дочірніх атомів, на які вони перетворилися. Потім можна розрахувати хід часу, оскільки відома швидкість трансформації".

Зразки показали, що мінімальний вік Місяця становить 4,46 мільярда років. Гек наголосив на важливості своїх висновків.

"Місяць — важливий партнер нашої планетної системи — він на 40 мільйонів років старший, ніж ми думали: він стабілізує вісь обертання Землі, це причина того, що за добу 24 години, це причина, через яку у нас бувають припливи", - сказав він. "Без Місяця життя на Землі мало б інакший вигляд. Це частина нашої природної системи, яку ми хочемо краще зрозуміти, і наше дослідження є крихітним шматочком головоломки у всій цій картині".

Нагадаємо, вчені дали новий прогноз, як помре Сонце і чи виживе після цього людство. Астрономи вважають, що Сонце перетвориться на планетарну туманність.

Читайте також: