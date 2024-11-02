Вчені виявили, що перше фото чорної діри в центрі Галактики "може бути неточним"

Знадобилося два роки на аналіз даних, який дозволив опублікувати зображення чорної діри в Чумацькому Шляху.

Зображення чорної діри, яка знаходиться в центрі Чумацького Шляху, насправді не таке точне, як здавалося спочатку.

Про це повідомляє Live Science.

Вчені виявили, що зображення спотворене через спосіб "зшивання" даних, повідомляє Live Science.

Стрілець А* - це гігантська чорна діра, яка розташована на відстані 26 тисяч світлових років від Землі. Її маса становить 4,3 мільйона мас Сонця.

Зображення діри вдалося отримати 2022 року за допомогою Event Horizon Telescope (EHT) – мережі з восьми синхронізованих радіотелескопів, розташованих у різних точках світу.

Воно може бути спотворене через спосіб, яким об'єднувалися дані. За словами дослідників, кільце насправді більш витягнуте, ніж показано на знімках.

"Наше [виправлене] зображення злегка витягнуте у напрямку схід-захід, а східна половина яскравіша за західну. Ми припускаємо, що зображення кільця виникло через помилки під час аналізу зображень EHT, і частина його була артефактом, а не реальною астрономічною структурою", — заявив провідний автор дослідження Мійосі Макото, астроном Національної астрономічної обсерваторії Японії (NAOJ).

Знадобилося ще два роки на аналіз даних, який дозволив опублікувати зображення чорної діри в Чумацькому Шляху.

Команда EHT поки що ніяк не коментувала цю заяву. Невідомо також, чиє зображення диска чорної діри зрештою правильне.

Раніше ми повідомляли, що астрономи вперше виявили потрійну чорну діру.

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