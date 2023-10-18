Вчені виявили, що потрібно зробити перед сексом, щоб отримати більше задоволення

Дослідники з норвезького університету Осло виявили, що потрібно зробити перед сексом, щоб отримати більше задоволення. Як виявилося, необхідно спершу поїсти.

Про це пише nypost.com.

Науковці виявили, що "м'які ласки" не приносять задоволення, якщо ви голодні.

Команда опублікувала свої висновки в академічному журналі "Психофізіологія" після проведення експериментів на 67 норвезьких добровольцях обох статей.

"Приємність дотику була вищою після їжі, ніж без неї, а активація мозку після їжі була вищою, ніж без неї", - сказали вчені.

Згодом вони заявили, що грелін, гормон кишківника, який стимулює харчову мотивацію та збільшує споживання їжі, нерозривно пов'язаний із рівнем задоволення.

Для проведення експерименту учасникам потрібно було обережно торкатися гомілок протягом двох окремих днів — одного, коли вони їли, та в інший, коли вони не їли.

Першого дня добровольці прибули на експеримент о 15:00, поголодувавши шість годин. Згодом їм давали рідку їжу та банан, а потім пестили праву гомілку з різною швидкістю. У той же час їхній мозок сканували за допомогою сканера фМРТ. Після цього їх попросили оцінити, наскільки приємними були дотики.

На другий день учасникам потрібно голодувати протягом шести годин, і після прибуття для завершення експерименту їм не давали жодної їжі. Без сумніву, відчуваючи голод, їм ще раз гладили гомілки та сканували мозок.

На другий день сканування виявило більш високий рівень греліну (гормону голоду). Не дивно, що добровольці також повідомили про нижчий рівень задоволення.

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"Усі швидкості дотиків були оцінені як менш приємні, коли учасники не їли", - сказали дослідники. "Це може бути пов'язане з тим, що учасники могли відволікатися інтероцептивними почуттями, пов'язаними з голодом, спричиненими порожнім шлунком. Грелін може сприяти зниженню цінності соціальних стимулів, які сприяють пошуку їжі замість зосередження на задоволенні. Наші результати показують, що крім своєї встановленої ролі гормону, що стимулює апетит, грелін також бере участь у присвоєнні цінності соціальним винагородам, таким як дотику".

Однак, можливо, було б нерозумно їсти занадто багато, перш ніж займатися сексом: один лікар сказав, що слід почекати як мінімум 60 хвилин після приймання їжі.

"Будь-який менший час може призвести до того, що більша частина їжі все ще залишиться у вашому животі", - сказав доктор Валері Антуан Гюстав.

Експерт додав, що "високоферментовані вуглеводи, такі як молочні продукти, хліб та фрукти, такі як яблука та вишня, можуть спричинити збільшення газів та здуття живота", тому вам також слід уникати таких продуктів задовго до сексу.

Нагадаємо, самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексу. Також вони використовують й інші маневри ухилення.

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