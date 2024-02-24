Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вчені виявили скамʼянілість проторозавра, що схожі на фентезійних драконів

Вчені виявили скамʼянілість проторозавра, що схожі на фентезійних драконів

Фото: Associated Press

Ця знахідка унікальна, бо скамʼянілість повністю збереглася.

Учені виявили скамʼянілість проторозавра віком понад 240 мільйонів років. Для дослідження вчені з Шотландії, Китаю і США витратили 10 років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Проторозавр належить до виду Dinocephalosaurus orientalis, який вперше виявили ще в 2003 році. Дослідники часом кажуть, що ці тварини схожі на фентезійних драконів через довгу шию.

Це вперше, коли дослідники змогли повністю побачити Dinocephalosaurus orientalis. Кінцівки тварини схожі на ласти, а шия довша за тулуб і хвіст разом узяті. Дослідник Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії припустив, що довга і гнучка шия проторозавра з 32 окремих хребців була перевагою при полюванні — так він легко шукав їжу в ущелинах під водою. Цей вид полював на рибу.

Вчені також припускають, що саме цей вид проторозаврів міг надихнути на створення міфічного чудовиська з шотландського озера Лох-Несс.

Нагадаємо, під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація