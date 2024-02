Вчені виявили скамʼянілість проторозавра, що схожі на фентезійних драконів

Учені виявили скамʼянілість проторозавра віком понад 240 мільйонів років. Для дослідження вчені з Шотландії, Китаю і США витратили 10 років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Проторозавр належить до виду Dinocephalosaurus orientalis, який вперше виявили ще в 2003 році. Дослідники часом кажуть, що ці тварини схожі на фентезійних драконів через довгу шию.

Це вперше, коли дослідники змогли повністю побачити Dinocephalosaurus orientalis. Кінцівки тварини схожі на ласти, а шия довша за тулуб і хвіст разом узяті. Дослідник Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії припустив, що довга і гнучка шия проторозавра з 32 окремих хребців була перевагою при полюванні — так він легко шукав їжу в ущелинах під водою. Цей вид полював на рибу.

Вчені також припускають, що саме цей вид проторозаврів міг надихнути на створення міфічного чудовиська з шотландського озера Лох-Несс.

