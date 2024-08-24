Вчені виявили в фортеці голову статуї, якій 1800 років

У Туреччині археологи розкопали артефакт, якому понад 1800 років. Під час розкопок в історичній фортеці, дослідники виявили голову статуї II століття н. е., яка, ймовірно, зображала Аполлона.

Про це пише Arkeonews.

Про виявлення голови статуї, вмурованої у фортечну стіну, повідомив професор Кадір Пекташ, який керує науковими аспектами розкопок.

За словами Пекташа, голова статуї, яка датується другим століттям нашої ери, є значною знахідкою. Він також розповів про виявлені на місці розкопок монети різних періодів, зокрема турецько-ісламську, османську епохи та епоху бейлика Ментеше.

Вчені вважають, що голова належала статуї Аполлона, проте для підтвердження їхньої здогадки потрібні подальші дослідження артефакту.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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