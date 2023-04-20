Вчені виявили в озері моторошну надотруйну істоту з 24 очима: стало відомо, що це (фото)

У гонконгському ставку виявлено надотруйну кубомедузу.

Загадкова істота має 24 ока. Про це пише dailymail.co.uk.

Вчені виявили її, спостерігаючи за водоймою в заповіднику Май По, і визначили, що це зовсім новий вид медузи. У неї прозоре тіло розміром менше трьох см і три довгі щупальця завдовжки до 10 сантиметрів.

Смерть людини може настати протягом декількох хвилин після укусу кубомедузи. / Фото: Hong Kong Baptist University

У медузи два десятки очей, які порівну розділені на чотири групи по шість штук.

Повідомляється, що це перше виявлення нових видів кубомедуз у китайських водах та четвертий вид у сімействі Tripedaliidae, до якого входять одні з найотруйніших морських тварин у тропічних водах.

Коробчаста медуза, названа на честь форми тіла, має щупальця, схожі на отруйні дротики, які виділяють токсин, який може спричинити параліч, зупинку серця і навіть смерть протягом декількох хвилин після укусу.

У медузи тіло менше трьох см і три щупальця до 10 сантиметрів. / Фото: Hong Kong Baptist University

Група вчених на чолі з Гонконзьким баптистським університетом (HKBU) забрала медуз з водойми і проаналізувала їхні ДНК та тканини, що дозволило визначити, що це новий вид. Вони зібрали зразки і самок, і самців. Як виявилося, щупальці самок тонші та мають жовтуватий колір, тоді як у самців вони ширші та білі.

Дослідник, професор Цю Цзяньвень, сказав, що кубомедузи "маловідомі" в морських водах Китаю, і вважає, що це відкриття свідчить про "багате розмаїття" морського життя навколо Гонконга.

Загадкова істота має 24 ока. / Фото: Hong Kong Baptist University

Плоска структура у формі педалі біля основи кожного щупальця має вигляд як весло для човна, що дозволяє кубомедузі робити сильні поштовхи, коли вона скорочує своє тіло. Ця особливість допомагає їй плавати швидше, ніж інші види медуз.

Новий вид є єдиним відомим у регіоні, тому вчені назвали його Tripedalia maipoensis на честь заповідника, де він був виявлений.

Нагадаємо, археологам вдалося знайти череп динозавра віком майже 100 млн років. Весь череп має довжину близько 50 сантиметрів.

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