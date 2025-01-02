Вчені виявили величезні запаси чистого джерела енергії під поверхнею Землі

Учені зробили важливе відкриття, виявивши під поверхнею Землі трильйони тонн газоподібного водню, який може стати джерелом чистої енергії.

Про це повідомило видання Space.

Згідно з дослідженням, в надрах планети зберігається близько 6,2 трильйона тонн водню — в 25 разів більше, ніж залишки нафти на Землі. Наразі вчені виявили лише малу частину цих запасів у районах Африки та Албанії.

Дослідники підкреслюють, що навіть виявленої кількості водню вистачить, щоб забезпечити людство чистою енергією на 200 років. Зараз вчені працюють над пошуком інших резервуарів, оскільки більшість запасів розташована на великих глибинах.

Утворення газоподібного водню в надрах Землі відбувається через хімічні реакції у гірських породах, зокрема розщеплення води на водень і кисень. Завдяки цьому водень може стати важливим джерелом енергії, яке не тільки допоможе скоротити залежність від викопних видів палива, а й знизить вплив на навколишнє середовище. Очікується, що до середини XXI століття водень покриватиме до третини енергетичних потреб деяких секторів економіки.

"Переваги використання природного водню полягають у тому, що для його виробництва не потрібне джерело енергії, а підземні резервуари можуть утримувати газ, поки він не знадобиться", йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Північний магнітний полюс Землі змінив своє положення.

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