Вчені виявили загадкові "мертві" галактики: фантастичні фото Hubble

Причина загибелі галактик досі не відома.
На початку цього року вчені, які вивчають ранні галактики, виявили шість масивних галактик, які, схоже, загинули під час найактивнішого періоду народження зірок у Всесвіті.
Про це повідомляє CBSNews.
Астрономи за допомогою космічної обсерваторії NASA Hubble виявив шість галактик, в яких закінчився холодний водень, необхідний для утворення зірок, в той час, як більшість інших галактик швидко народжували нові.
"У цей момент у нашому Всесвіті всі галактики повинні формувати багато зірок. Це найвища епоха утворення зірок", - зазначила Кейт Вітакер з Массачусетського університету в Амхерсті, доцент кафедри астрономії, провідна авторка нещодавнього дослідження про шість галактик.
В пресрелізі зазначається, що без холодного газоподібного водню, необхідного для заправки зірок і народження нових, галактики, по суті, "мертві". Вони також не можуть омолодитися, навіть якщо поглинули прилеглі більш дрібні галактики і газові хмари.
За словами вчених, процес поглинання просто їх "роздуває".
Нагадаємо:
- Телескоп Hubble зробив яскраві знімки Юпітера. Три нових зображення Юпітера показують гіганта в трьох різних типах світла - інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому.
- Також науковці опублікували фото спіральної галактики NGC 4535, розташованої в сузір'ї Діви, приблизно в 50 мільйонах світлових років від Землі.
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