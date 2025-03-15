Вчені виявили зв'язок між солодкими напоями та раком: що відомо

Вживання хоча б одного підсолодженого напою щодня збільшує ймовірність розвитку раку порожнини рота майже в п'ять разів.

Щоденне вживання підсолоджених цукром напоїв може суттєво підвищити ризик розвитку раку порожнини рота у жінок.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Група вчених з Університету Вашингтона провела аналіз даних понад 160 000 жінок і з'ясувала, що вживання хоча б одного підсолодженого напою щодня збільшує ймовірність розвитку раку порожнини рота майже в п'ять разів.

Дослідження показало, що навіть серед жінок, які не вживали алкоголь і не курили, ризик залишався високим. Вчені пояснюють це тим, що великий вміст цукру може спричиняти хронічне запалення в порожнині рота, що стає фактором розвитку раку. Хоча абсолютний ризик залишається низьким, він може призвести до трьох додаткових випадків на 100 000 осіб.

Це дослідження підтверджує численні свідчення про шкідливий вплив надмірного споживання цукру на здоров'я. Вчені радять обмежити вживання підсолоджених напоїв, щоб знизити ризик не лише раку, але й таких серйозних захворювань, як ожиріння та діабет. Регулярні огляди у стоматолога є важливою частиною своєчасного виявлення і профілактики цього виду раку.

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