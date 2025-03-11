Вчені виявили, зв'язок між сонячною активністю та землетрусами

Десятиліття сейсмологи намагаються знайти спосіб точно передбачити землетруси. Нові дослідження виявили зв'язок між сонячною активністю та сейсмічними подіями на планеті, що може допомогти вдосконалити прогнозування.

Про це повідомило EurekAlert.

Сейсмологи вже давно розуміють, як відбуваються землетруси: коли тектонічні плити зміщуються, енергія деформації, що накопичилася, вивільняється, спричиняючи сейсмічні події. Проте передбачення землетрусів все ще залишається складним завданням, що залишає людей у сейсмічно активних зонах вразливими до катастроф.

Нещодавні дослідження почали досліджувати можливий вплив Сонця і Місяця на землетруси. Деякі припущення вказують на те, що сили приливу чи електромагнітні ефекти можуть взаємодіяти з Землею, впливаючи на її структуру і активність.

Один з останніх досліджень, проведених японськими вченими з Університету Цукуби та Національного інституту передових промислових наук і технологій, вивчає, як зміни температури на Землі через сонячне тепло можуть впливати на землетруси. Це дослідження ґрунтується на попередньому відкритті, яке виявило можливий зв'язок між активністю сонячних плям і сейсмічною активністю, що може вказувати на потенційний причинно-наслідковий зв'язок.

За допомогою сучасних моделей вчені виявили, що коливання сонячного тепла можуть впливати на температуру поверхні Землі, що, в свою чергу, може змінювати властивості гірських порід і сприяти рухам тектонічних плит.

"Сонячне тепло спричиняє зміни атмосферної температури, які, своєю чергою, можуть впливати на властивості гірських порід і рух підземних вод. Такі коливання можуть зробити гірські породи більш крихкими і схильними до розривів, наприклад, а зміни кількості опадів і танення снігу можуть змінити тиск на межі тектонічних плит. Хоча ці фактори можуть не бути основними рушійними силами землетрусів, вони все ж можуть відігравати певну роль, яка може допомогти у прогнозуванні сейсмічної активності", – заявив автор дослідження Матеус Енріке Джункейра Салданья.

Дослідники, використовуючи математичні моделі та обчислювальні методи, виявили цікаву залежність між землетрусами та сонячною активністю. Їхні дослідження показали, що температура поверхні Землі може значно покращити точність прогнозування неглибоких землетрусів. Це пояснюється тим, що тепло й вода впливають на верхні шари земної кори, де часто відбуваються сейсмічні події.

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Сонячне тепло, яке досягає нашої планети, також виявилося чинником, що може сприяти землетрусам, хоча й не є безпосередньою причиною. Його вплив — це скоріше "останній поштовх" для настання сейсмічної активності.

Залучаючи прогнози сонячної активності, вчені почали розробляти моделі для більш точних прогнозів землетрусів. Однак, як і в прогнозуванні сонячних спалахів, ці моделі поки що базуються на історичних даних, що потребує подальших досліджень.

Нагадаємо, у Таїланді знайшли найдавніші людські останки віком 29 000 років.

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