Вчені визначили час, коли Homo sapiens покинули Африку і почали схрещуватися з неандертальцями

Неандертальці населяли більшу частину Євразії сотні тисяч років, але їхні безтурботні дні почали добігати кінця, коли Homo sapiens рушили на північ з Африки.

Вчені заявили, що їм вдалося дізнатися, коли відбулося переміщення та схрещування Homo sapiens із Homo neanderthalensis.

Про це пише Daily Star.

Вважається, що сміливі Homo sapiens вперше вирушили на північ трохи більше ніж 50 000 років тому і провели близько 7 000 років у затишному сусідстві з неандертальцями.

Дослідники вивчили найдавніші зразки ДНК, які коли-небудь були знайдені, і дійшли висновку, що Homo sapiens дуже генетично схожі на наших предків, Homo neanderthalensis, які жили дуже близько одне від одного в Азії та Європі. Відомо, що ці дві групи мали спільних дітей, а ДНК сучасних неафриканців має 2% спільної з неандертальцями ДНК.

Керівниця одного з розділів дослідження, опублікованого в журналах Science і Nature, професорка Прія Мурджані з Каліфорнійського університету в Берклі, сказала, що результати дослідження підтверджують, що вони мали багато спільного: "Схоже, що вони змішувалися одне з одним протягом тривалого періоду часу. Я думаю, що це свідчить про те, що між нами було набагато більше схожого, ніж відмінного, і я б очікувала, що між ними відбувся б великий обмін ідеями та культурами".

Дослідження порівняло ДНК сучасних людей із зразками стародавніх людей та використало відсотковий вміст різних присутніх елементів ДНК, щоб з'ясувати, як давно відбулося схрещування. Це привело до висновку, що вони змішалися 50 500 років тому, а ця епоха добігла кінця близько 43 500 років тому.

Нагадаємо, ще одне нове дослідження підтвердило, що неандертальців і сучасну людину слід розглядати як окремі види. Науковці заявили, що існує достатньо доказів, щоб обґрунтувати це.

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