Вчені визначили два ключові процеси для підтримання атмосфери Місяця

Вчені виявили, що два процеси підтримують тонку атмосферу Місяця, але один з них має більш суттєвий вплив.

Місяць виглядає як безатмосферний камінь, що обертається навколо Землі. Хоча дихати на ньому неможливо, він має тонку атмосферу. Вчені змогли розкрити її формування завдяки зразкам ґрунту, доставленим астронавтами місій "Аполлон".

Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

Тонка атмосфера Місяця була виявлена ще під час місій "Аполлон" (1969-1972 роки), коли NASA відправляло астронавтів на супутник Землі. Протягом десятиліть вчені намагалися визначити основний процес, відповідальний за створення і підтримання цієї атмосфери. Раніше вважалося, що головну роль відіграють частинки сонячного вітру, які бомбардують поверхню Місяця. Однак нове дослідження показало, що сонячний вітер відіграє роль, але не є основним фактором.

На думку вчених, тонка атмосфера Місяця повинна постійно відновлюватися, оскільки її атоми регулярно викидаються в космос через низьку гравітацію супутника. Два основних процеси, які забезпечують це відновлення, — це випаровування, спричинене ударами метеоритів по поверхні Місяця, та іонне розпилення, яке відбувається, коли сонячний вітер, заряджені частинки з Сонця, бомбардують поверхню Місяця.

Тонка атмосфера Місяця потребує постійного поповнення та підтримання через те, що її атоми викидаються в космос через низьку гравітацію супутника. Основні процеси, що відповідають за відновлення атмосфери, — це випаровування, спричинене ударами метеоритів по поверхні Місяця, і іонне розпилення, яке виникає, коли заряджені частинки Сонця, відомі як сонячний вітер, бомбардують поверхню Місяця.

Автори дослідження встановили, що обидва процеси — випаровування від метеоритів і іонне розпилення від сонячного вітру — сприяють підтримці атмосфери Місяця. Для цього вчені проаналізували зразки місячного ґрунту з місій "Аполлон", виділивши калій і рубідій, які легко випаровуються обома зазначеними процесами.

Астрономи виявили, що в місячному ґрунті переважають важкі ізотопи калію і рубідію, що свідчить про домінування випаровування від ударів метеоритів у формуванні атмосфери Місяця. Вчені оцінюють, що 70% атмосфери створено ударами метеоритів, а 30% — сонячним вітром. Таким чином, вже понад 4 млрд років атмосфера Місяця в основному підтримується за рахунок ударів космічних каменів, які викликають випаровування місячного матеріалу і забезпечують постійне оновлення атмосфери.

Нагадаємо, вчені запропонували ідею збереження життя на Землі, перемістивши його на Місяць за допомогою сучасного Ноєвого ковчега.

Читайте також: