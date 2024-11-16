Вчені вперше дослідили зразки ґрунту з темного боку Місяця — ось їхні висновки

Дистанційне зондування раніше показувало, що зворотна сторона має інший рельєф і товстішу кору.

Вчені проаналізували ґрунт і породу, добуті на зворотному боці Місяця під час місії Китаю Chang’e 6. Зразки показують, чим відрізняються дві сторони супутника Землі.

Про це пише CNN.

Вік переважної більшості вулканічної породи — близько 2,8 мільярда років. Це означає, що місцевість, де приземлився китайський апарат, була вулканічно активною.

Попередній аналіз ґрунту, взятого з видимого боку Місяця під час програм Apollo (NASA) і "Луна" (Росія), не показав такої активності. Місії 1960—1970 років розкрили людству таємницю утворення Місяця, а також той факт, що колись він був повністю вкритий магмою.

"Доволі молодий вік базальтів, знайдених під час місії Chang’e 6, викликає подив. Вони майже не містять радіоактивних елементів. Це наштовхує на запитання - як і чому взагалі були сформовані ці породи", — сказав Клайв Ніл, професор Університету Нотр-Дам.

Нагадаємо, китайське національне космічне управління повідомило про успішне повернення дослідного зонда Changʼe-6 на Землю з першими в історії зразками ґрунтів зі зворотного боку Місяця.

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