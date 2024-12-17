Вчені вперше провели розтин найрідкіснішого зубатого кита: що вдалося дізнатися

У Новій Зеландії вчені здійснили перший у світі розтин зубатого кита Mesoplodon traversii, одного з найрідкісніших видів морських ссавців, про який досі майже нічого не було відомо.

Про це повідомило видання IFLScience.

Цей кит довжиною 5 метрів, який був знайдений мертвим на березі, став важливим об'єктом наукових досліджень. З моменту відкриття виду було зафіксовано лише шість його особин, жодну з яких не бачили живою.

Розтин надав унікальну інформацію про анатомію та харчові звички китів Mesoplodon traversii. Виявилося, що у них є дев'ять шлунків, а в їхньому раціоні переважають кальмари. Крім того, вчені знайшли паразитичних черв'яків та невідомі організми, що потребують подальших досліджень.

Це відкриття дозволило також з'ясувати, що у цих китів є рудиментарні зуби та кістки задніх кінцівок, що підтверджує їхнє походження від наземних ссавців. Ці знахідки є важливими для розуміння еволюційних процесів та комунікації між китами.

Під час розтину китів Mesoplodon traversii вчені виявили цікаві еволюційні особливості, зокрема крихітні рудиментарні зуби у верхній щелепі. Це важлива знахідка, що свідчить про те, що ці кити походять від предків з повністю функціональними зубами. Зі зміною харчових звичок та способу життя зуби втратили свою первісну функцію, але збереглися у вигляді рудиментів.

Окрім зубів, науковці також описали рудиментарні кістки задніх кінцівок китів, що є залишками їхніх наземних предків. Ці кістки тепер мають обмежену роль, але можуть бути важливими під час розмноження.

Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілості шаблезубого хижака, від якого походять усі ссавці.

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