Момент пологів косатки в дикій природі / © Orca Channel

Біля узбережжя Норвегії дослідники вперше в історії зафіксували пологи косатки у дикій природі, ставши свідками драматичної першої години життя новонародженого. Унікальні кадри розкрили невідомі деталі соціальної структури та стратегій виживання цих морських ссавців.

Про це повідомляє IDR.

Непересічна подія сталася біля берегів Ш’єрвьоя у Норвегії. Надзвичайні кадри, створені фотографкою та відеографкою Крістіною Балотай з Orca Channel, демонструють емоційну та водночас драматичну першу годину життя новонародженої косатки. Подія стала не лише науковою сенсацією, а й підтвердила, наскільки турботливо косатки ставляться до своїх малюків. Ці постереження відкривають нові грані розуміння поведінки та стратегій виживання цих океанських гігантів.

Неочікувана поява на світ: історична мить серед льодяних вод

Коли команда дослідників вирушила у чергову експедицію зі спостереження за китами поблизу Ш’єрвьоя, ніхто не здогадувався, що вони стануть свідками унікальної події. Усе було звичним — допоки вода навколо човна раптово не забарвилася у червоне.

«Ми спокійно спостерігали за годуванням, коли раптом, зовсім поруч із човном, навколо почала розбризкуватися кров», — згадала Балотай у дописі на Facebook.

Спершу команда не розуміла, що відбувається, але незабаром стало ясно: косатка народжувала просто поруч із їхнім човном.

Це було неймовірне та захопливе видовище. Уже за мить над поверхнею води з’явилася маленька голівка новонародженого — символ початку нового життя. Дослідники були вражені, спостерігаючи, як розгортається цей рідкісний момент. Спершу вони не були певні, чи виживе дитинча, але поведінка зграї показала: інші косатки активно залучені до процесу та утворили навколо новонародженого щільне захисне коло.

Вчені вперше в історії зафіксували унікальний момент з життя косаток (фото) (9 фото) © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel © Orca Channel

Турботливе коло: неймовірна командна робота

Одразу після пологів решта зграї — переважно самиці та молодь — сформувала навколо дитинчати щільне коло безпеки. Така поведінка є вирішальною для його виживання: косатки інстинктивно підштовхували малюка до поверхні, допомагаючи йому зробити перший вдих у холодних арктичних водах.

«Ми бачили, як вони піднімали дитинча на своїх спинах і тримали його над водою, щоб воно могло дихати», — зазначила Балотай.

Спочатку дослідники не могли бути певні, чи дитинча живе, але злагоджені дії зграї свідчили про намагання допомогти новонародженому адаптуватися.

Щоб упевнитися в його стані, команда запустила дрон. Завдяки повітряним кадрам стало зрозуміло, що малюк живий. Перші 15 хвилин він ледве тримався на поверхні, але поступово зміцнів завдяки постійній підтримці своїх родичів. Знімання не лише зафіксувало ці перші миті, а й показало складну соціальну динаміку косаток та їхню глибоку турботу про молодших членів зграї.

Самиця NKW-591 — досвідчена мати

Під час спостереження дослідники визначили матір новонародженого. Нею виявилася самиця NKW-591, відома науковцям ще від 2013 року. Вона вже має досвід виховання кількох дитинчат.

«Матір була визначена як NKW-591, відома самиця, вперше зафіксована 2013 року», — повідомили представники Norwegian Orca Survey.

Її досвід виявився ключовим для виживання новонародженого, особливо у перші критичні хвилини після народження.

Поведінка NKW-591 демонструє складну соціальну структуру косаток: ці тварини живуть у матріархальних сімейних групах, де старші самиці передають знання молодшим — про виховання потомства, добування їжі та життя в океані.

Спостереження за цими пологами стало надзвичайно цінним джерелом інформації для Norwegian Orca Survey і поглибило розуміння того, як косатки піклуються про своїх малюків у дикій природі.

Нагадаємо, кілька місяців тому біля берегів Португалії косатки атакували та потопили два туристичні човни, проте всіх дев’ятьох людей вдалося врятувати. Президент організації CIRCE Рено де Стефаніс запевняє, що така поведінка не є агресією, а грою. Експерти також зазначають, що косатки не плутають людей зі здобиччю, оскільки чітко відрізняють нас від китів чи тюленів.