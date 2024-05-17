Вчені вперше відтворили обличчя найбагатшої людини, яка коли-небудь жила – фото

Вчені відтворили обличчя діда Тутанхамона Аменхотепа ІІІ, що стало першим за останні 3400 років відтворенням справжньої зовнішності культової постаті.

Про це пише New York Post.

"Якщо ми не помиляємося, це перше наближення обличчя Аменхотепа ІІІ", - розповів Pen News про революційний проєкт бразильський графічний дизайнер Сісеро Мораіс, який воскресив обличчя знаменитого фараона. "Це наш подарунок усім тим, хто цінує історію".

Дійсно, це знаменний прорив в історичному зображенні Аменхотепа III, який був одним з найвидатніших фараонів в історії, який очолював безпрецедентну епоху миру і процвітання під час свого правління в 14-му столітті до нашої ери. Він також вважався одним із найбагатших людей, які коли-небудь жили.

За іронією долі, цей культовий лідер також має більше збережених статуй, ніж будь-який інший лідер, але його обличчя ніколи не було переосмислене – до цього часу.

Аменхотеп ІІІ / Фото: Pen News

Для того, щоб втілити проєкт, Мораіс спочатку реконструював його череп, використовуючи дані та зображення з його мумії. Потім він використав дані від живих донорів, щоб наближено відтворити розміри і положення носа, вух, очей і губ царя.

"Виходячи з історичних знань, Аменхотеп III мав кремезну зовнішність, тому ми використовували дані людей з високим індексом маси тіла", - описав технічний майстер, який доопрацював цифрового двійника, накинувши на нього одяг і прикраси. "Ми були приголомшені кінцевим результатом; бачити повний бюст з цими кольорами та спокоєм на обличчі – це дуже приємно. Порівняно з іншими наближеннями фараонів, в яких я брав участь, цей був найповнішим, оскільки ми моделювали одяг і аксесуари".

Хоча таке представлення може здатися недоладним для стародавнього володаря всесвіту, археологи стверджують, що реальний Аменхотеп III мав менш гламурний вигляд, ніж його зображували на часто ідеалізованих статуях.

Аменхотеп ІІІ / Фото: Pen News

"Дослідження, проведені в 1970-х роках, описували Аменхотепа III як огрядного, хворого і малорухливого чоловіка, який був майже лисим і страждав на проблеми із зубами в останні роки життя", - говорить доктор Майкл Хабіхт, археолог з Університету Фліндерса в Австралії. "Хоча він був одним з дійсно великих царів Єгипту, його зріст становить близько 156 см, що робить його одним з найменших царів, яких ми знаємо за збереженими муміями. Цей досить невеликий зріст не знайшов відображення в мистецтві – в творах мистецтва він відомий своїми гігантськими статуями".

Зрештою, вчений визнав відтворення обличчя відповідним для короля, описавши: "Це спокійне обличчя для людини, яка сприяла миру і жила в часи найбільшого економічного процвітання".

Дійсно, Аменхотепа – названого на честь бога сонця і повітря Амона, якого він вважав своїм справжнім батьком – часто описують як одного з найвидатніших царів Стародавнього Єгипту, який був відомий тим, що присвятив себе дипломатії, взявши на себе масштабні будівельні контракти в Єгипті та Нубії. Серед цих монументальних споруд – великий храм у Солебі в Нубії та заупокійний храм у західних Фівах із культовими колосами Мемнона.

Багатство фараона також було безпрецедентним, про що свідчить як листування з дипломатами, так і щедрі коштовності в його резиденціях.

"Іноземні можновладці у дипломатичних листах благали його надіслати їм трохи золота в подарунок, “бо золота в Єгипті буде багато, як піску”, - говорить Хабіхт. "Це звичайне перебільшення для такого листа, але, тим не менш, натяк на надзвичайне багатство. Існують припущення, що мумія Аменхотепа III могла бути повністю покрита сусальним золотом".

Він також був відомим своїм егалітаризмом і відмовлявся віддавати єгиптянок за дружин іноземним лідерам. Попри очевидну феміністичну спрямованість фараона, він, як не парадоксально, був відомим бабієм, який імпортував сотні іноземних жінок, щоб вони стали частиною його гарему.

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Коли Аменхотеп III помер у віці 40 чи 50 років 1353-го до н.е., імперія перебувала на вершині своєї могутності. На жаль, його спадщина була дещо заплямована його сином і наступником, Аменхотепом IV, який повстав проти жрецтва Амона і встановив бога сонця Атона як божество номер один в Єгипті. Він також змінив своє ім'я на Ахетатен, що означає "сприятливий для Атона", і переніс столицю з міста, пов'язаного з Амоном, до Тебесто – нової метрополії на честь Ахетатена.

На щастя, спадщина Аменхотепа була відновлена його онуком Тутанхатеном, який змінив своє ім'я на Тутанхамон, що означає "живий образ Амона", і став, можливо, найбільш культовим фараоном Єгипту.

Нагадаємо, в Австралії відтворили зовнішність загадкової єгипетської мумії. Реконструкцію обличчя мумії створили на основі комп'ютерної томографії та 3D-моделювання черепа.

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