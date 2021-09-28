Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вчені вперше відтворили обличчя єгипетських мумій

Вчені вперше відтворили обличчя єгипетських мумій

pixabay.com

Дослідники застосували сучасну технологію ДНК.

Обличчя трьох чоловіків, які жили в Стародавньому Єгипті близько двох тисяч років тому, вдалося відтворити завдяки зразкам ДНК, добутих з їх мумій. Це перший в історії випадок успішної реконструкції зовнішності.

Про це йдеться в статті наукового порталу Live Science. 

За даними вчених, ці чоловіки померли у віці 25 років в період між 1380 роком до нашої ери і 425 роком нашої ери. 

ДНК єгиптян були виділені ще в 2017 році вченими з Інституту Макса Планка в Німеччині. Тепер же співробітники американської компанії з ДНК-технологій Parabon NanoLabs створили 3D-моделі осіб мумій, спираючись на генетичні дані. Дослідники застосували технологію ДНК-фенотипування, за допомогою якого їм вдалося відновити риси обличчя і інші фізичні особливості людей.

Під час роботи вчені з'ясували, що у всіх трьох чоловіків була світло-коричнева шкіра, темні очі і волосся. При цьому генетично вони виявилися ближче до сучасних жителей Середземномор'я і Близького Сходу, ніж до сучасних єгиптян.

Дослідники вважають, що їхня робота може використовуватися в сучасній криміналістиці, щоб ідентифікувати більш нові рештки невідомих людей. Їхній метод вже допоміг розкрити 9 випадків.

Нагадаємо, мумії зі стародавнього Єгипту зробили МРТ в міланській лікарні, щоб з’ясувати, який вигляд мала давня людина і чим вона займалась.

Ім’я для давньоєгипетської мумії обирають у Дніпрі

Ім’я для давньоєгипетської мумії обирають у Дніпрі
Наступна публікація