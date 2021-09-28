Вчені вперше відтворили обличчя єгипетських мумій

Дослідники застосували сучасну технологію ДНК.

Обличчя трьох чоловіків, які жили в Стародавньому Єгипті близько двох тисяч років тому, вдалося відтворити завдяки зразкам ДНК, добутих з їх мумій. Це перший в історії випадок успішної реконструкції зовнішності.

Про це йдеться в статті наукового порталу Live Science.

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За даними вчених, ці чоловіки померли у віці 25 років в період між 1380 роком до нашої ери і 425 роком нашої ери.

ДНК єгиптян були виділені ще в 2017 році вченими з Інституту Макса Планка в Німеччині. Тепер же співробітники американської компанії з ДНК-технологій Parabon NanoLabs створили 3D-моделі осіб мумій, спираючись на генетичні дані. Дослідники застосували технологію ДНК-фенотипування, за допомогою якого їм вдалося відновити риси обличчя і інші фізичні особливості людей.

Під час роботи вчені з'ясували, що у всіх трьох чоловіків була світло-коричнева шкіра, темні очі і волосся. При цьому генетично вони виявилися ближче до сучасних жителей Середземномор'я і Близького Сходу, ніж до сучасних єгиптян.

Дослідники вважають, що їхня робота може використовуватися в сучасній криміналістиці, щоб ідентифікувати більш нові рештки невідомих людей. Їхній метод вже допоміг розкрити 9 випадків.

Нагадаємо, мумії зі стародавнього Єгипту зробили МРТ в міланській лікарні, щоб з’ясувати, який вигляд мала давня людина і чим вона займалась.

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