- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені вперше зафільмували імплантацію ембріона у реальному часі (фото, відео)
Завдяки новій технології вчені вперше змогли побачити, як ембріон «вбудовується» в стінку матки.
Дослідники створили платформу, що відтворює умови матки, і вперше змогли зняти на відео процес прикріплення ембріона. У штучне середовище вони помістили ембріони людини та миші, а спостереження вели за допомогою високороздільної флуоресцентної мікроскопії.
Результати опубліковані в журналі Science Advances.
Раніше вчені могли фіксувати лише окремі фази процесу прикріплення ембріона на фото. Оскільки невдала імплантація часто стає причиною безпліддя, новий метод може відкрити шлях до кращого розуміння та збереження вагітності.
Що вдалося побачити?
Науковці використали 2D та 3D моделі ендометрію — внутрішньої оболонки матки. Використовуючи спеціальні білкові маркери, вони спостерігали, як ембріон взаємодіє з тканинами матки. Записи показали, що під час імплантації ембріон тисне на поверхню, змінюючи структуру колагену — основного білка, що формує стінку матки. Це дало змогу створити карту розподілу навантаження та вперше довести: ембріон активно вбудовується в ендометрій, докладаючи значних фізичних зусиль.
Дослід також підкреслив роль механіки матки. Було виявлено, що рідкі скорочення матки у день перенесення ембріона можуть знижувати шанси на успіх штучного запліднення. Однак механізм цього впливу потребує додаткових досліджень.
До слова, китайська компанія Kaiwa Technology розробила прототип гуманоїдного робота зі штучною маткою, здатного виношувати плід протягом 10 місяців та самостійно народжувати дитину.