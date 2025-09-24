Вчені вперше зафільмували незвичне спарювання акул у дикій природі: відео

Акула / © Getty Images

Біля узбережжя Нової Каледонії дослідники стали свідками рідкісного явища — групового спарювання трьох акул-зебр у дикій природі. Це перша зафіксована подія такого роду, яка тривала близько півтори години.

Дослідження опубліковане в журналі Journal of Ethology.

Вчені спостерігали за двома самцями та однією самицею. Самці рухалися поруч, утримуючи самицю за плавці та хвіст. Після тривалого маневрування, шукаючи найкраще положення, вони по черзі спарились із нею. Самці використовували спеціальні видозмінені плавці — класперами, через які передавали сперматозоїди. Тривалість спарювання для кожного самця становила 67 та 43 секунди.

Після завершення процесу на плавцях самиці залишилися сліди від укусів. Це спостереження надає нові, безцінні дані про розмноження акул, що є важливим для збереження цього та інших вразливих видів.

