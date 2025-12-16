Вчені вперше зняли невідомий вид кальмара, який закопується у дно океану (відео)

Кальмар / Ілюстративне фото / © flickr.com

На неймовірній глибині 4100 м науковці вперше зафіксували на відео батоговидного кальмара, який закопується в мул для маскування. Ця раніше невідома поведінка кидає виклик уявленням про життя в абісальній зоні Тихого океану. Дослідники припускають, що молюск використовує таку стратегію або для захисту від хижаків, або для полювання.

Про це повідомляє iflscience.

На глибині близько 4100 м під поверхнею океану вчені зафіксували унікальну поведінку, яку раніше не спостерігали серед глибоководних головоногих. Невідомий науці вид батоговидного кальмара занурював голову в мулисте дно, тоді як його щупальця залишалися стирчати вгору — прямі й нерухомі, наче палички для їжі.

Науковці поки що не можуть точно пояснити призначення такої незвичної поведінки у ще неописаного виду. Вони припускають, що це може бути спосіб маскування, який допомагає кальмару зливатися з типовими елементами дна — зокрема зі стеблами губок або трубками морських червів — і залишатися непоміченим для хижаків.

Існує й інше припущення: закопуючись у ґрунт, кальмар може створювати засідку, приваблюючи необачних ракоподібних, яких згодом легко захоплює.

Подібні стратегії приховування загалом характерні для головоногих молюсків. Восьминоги та каракатиці давно відомі здатністю змінювати форму і колір для маскування, а деякі океанічні кальмари також демонструють схожі прийоми. Втім, випадок із повним зануренням голови у ґрунт уперше був задокументований саме у глибоководного представника цієї групи.

«Це дослідження виявляє поведінку прикривання мулом, маскараду та агресивної мімікрії, які раніше не були задокументовані для глибоководних головоногих. Ми припускаємо, що ця поведінка є формою камуфляжу, яка поєднує маскарад і агресивну мімікрію як біологічний субстрат, що також є новим для цього харизматичного таксону», — пишуть автори дослідження.

Знімання вдалося здійснити за допомогою дистанційно керованого підводного апарата в центральній частині Тихого океану в межах наукового проєкту SMARTEX. Експедиція вивчає потенційний вплив глибоководного видобутку корисних копалин на морські екосистеми та зосереджена на зоні Кларіон — Кліппертон у північно-східному Тихому океані — регіоні, що привертає увагу гірничодобувних компаній через значні поклади рідкісних мінералів.

Наслідки такого видобутку на великих глибинах досі залишаються предметом наукових дискусій. Дослідження на кшталт SMARTEX покликані з’ясувати не лише можливий вплив на морські екосистеми, а й тривалість їхнього відновлення та масштаб потенційних змін.

Як свідчить це відкриття, знання людства про життя в абісальній зоні залишаються вкрай обмеженими. Замість бути безжиттєвою темною порожнечею, ця частина океану виявляється складним і насиченим середовищем, яке ми лише починаємо пізнавати.

Схильність кальмара до приховування також натякає на те, що життя на таких глибинах може бути значно різноманітнішим і численнішим, ніж вважалося раніше, а біорізноманіття цієї екосистеми — суттєво недооціненим.

«Наше відкриття також демонструє, наскільки мало ми досі знаємо про різноманіття, поширення та життєвий цикл абісальних таксонів, особливо в північно-східній частині Тихого океану, де більшість знань ґрунтується виключно на візуальних зйомках морського дна. Крім того, здатність до самозамаскування допомагає пояснити рідкість спостережень кальмарів і свідчить про те, що їхня реальна чисельність і різноманіття можуть бути недооцінені, а структура донних відкладів може впливати на їхнє поширення», — йдеться у висновках дослідження.

До слова, у бразильських високогірних лісах вчені відкрили новий вид мініатюрної «гарбузової» жаби Brachycephalus lulai, розмір якої не перевищує сантиметра. Яскраво-помаранчеву амфібію виявили на висоті понад 750 м завдяки гучному шлюбному кваканню самців.