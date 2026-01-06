У Світовому океані вперше виявили унікальну істоту-велетня (фото)

Океан / © Pixabay

Глибини Світового океану, де панує повна темрява й екстремальний тиск, знову підкинули науковцям сенсаційну знахідку. Океанологи зафільмували одну з найзагадковіших істот планети — рідкісну фантомну медузу Stygiomedusa gigantea, яку через її примарний вигляд називають «привидом безодні».

Про це пише T4.

Цей вид вважається справжнім гігантом серед медуз. Діаметр її купола сягає близько одного метра, однак головну увагу привертають чотири масивні ротові лопаті, що можуть виростати до 10 метрів у довжину. Саме ними медуза захоплює здобич, обволікаючи планктон та дрібних морських організмів, адже на відміну від більшості родичів, вона не має тонких жалких щупалець.

Особливістю фантомної медузи є й її забарвлення. Червонувато-бурий колір робить тварину майже невидимою в глибоководному світловому спектрі, що допомагає їй маскуватися у темряві океану.

Попри те, що Stygiomedusa gigantea була вперше описана ще у 1899 році, за понад століття її бачили лише близько сотні разів. Причина — у важкодоступному середовищі існування. Зазвичай ці медузи мешкають на глибинах до 6 700 метрів, куди рідко дістається дослідницька техніка.

Однак нещодавно вчені Океанічного інституту Шмідта змогли зафіксувати унікальні кадри цієї істоти в Атлантичному океані поблизу берегів Аргентини. Незвично те, що медуза піднялася на глибину близько 253 метрів, що дало змогу отримати відео високої якості в районі підводного каньйону Колорадо-Роусон.

Цікаво, що на офіційне визнання Stygiomedusa gigantea як окремого виду людству знадобилося майже 60 років після її першого відкриття. Це лише підкреслює, наскільки обмеженими залишаються знання про мешканців океанічних глибин.

Фантомна медуза має майже глобальне поширення — її фіксували в різних частинах Світового океану, за винятком Арктики. Найчастіше вона трапляється у холодних водах поблизу Антарктиди. Водночас наука досі не має відповідей на ключові питання: скільки живе цей гігант, як він розмножується в умовах повної темряви та які механізми дозволяють підтримувати такі великі розміри за дефіциту їжі.

Кожна нова зустріч із фантомною медузою нагадує дослідникам, що глибини океану залишаються менш вивченими, ніж поверхня деяких планет, а істоти, які здаються «монстрами», насправді є прикладом дивовижної еволюційної адаптації життя на Землі.

