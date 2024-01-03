Вчені вперше зняли, як дельфіни позіхають у воді – фото, відео

Зазвичай вони, як і люди, позіхають вранці.

Вчені зробили перші в історії кадри дельфіна, що позіхає під водою, показуючи, що водні ссавці ближче до людини, ніж вважалося раніше.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники з Університету Мі виявили, що дельфіни здаються енергійнішими після того, як широко розкривають щелепи — аналогічно тому, як ми поводимося після глибокого вдиху та видиху.

Лікарі вже давно визначили позіхання як несвідому дію: повільне відкривання рота та вдих, утримання рота відкритим, потім швидке закривання його на видиху.

Дельфін позіхає / Фото: BioOne

Нове дослідження припускає, що настав час змінити це визначення, розповів автор Тадамічі Морісака, дослідник дельфінів з Університету Мі. Морісака сказав, що нове визначення має виключити дихання і просто описувати рухи рота: повільне відкривання, широке розкриття та швидке закривання.

Ми схильні розпізнавати позіхання, коли бачимо його, і після перегляду майже 2000 годин відео, щоб побачити знайоме видовище, Морісака та його команда дійшли висновку, що дельфіни справді позіхають під водою.

Відеозаписи показали, що найчастіше вони це роблять уранці, коли відчувають сонливість. Як і в людей, після позіхання дельфіни тимчасово поводилися енергійніше.

"Ці повідомлення про позіхання без дихання дозволяють припустити, що дихання під час позіхання не має вирішального значення для позіхання у тварин, зокрема і людей", - сказав Морісака.

2021 року Морісака та його колеги помітили таку ж поведінку у дельфінів у неволі: тварини відкривали рот, нагадуючи позіхання.

"Спочатку це здалося нам швидше дивним", - сказав Морісака. "Однак на той час ми не могли однозначно зробити висновок, що це було справжнє позіхання, оскільки дельфіни позіхають під водою без дихання".

Вони також спостерігали рухи рота, схожі на позіхання, у дюгонів, що містяться в неволі, ще одного водного ссавця.

Тому вони подумали, що така поведінка може бути унікальною для тварин, що живуть у неволі - свого роду неприродні, повторювані дії, які деякі тварини можуть розвивати в зоопарках або акваріумах, де вони не можуть вільно пересуватися, як у природі.

Морісака та його команда приступили до ретельного розслідування того, що відбувається з так званим позіханням дельфінів.

Дельфін позіхає / Фото: BioOne

Вони переглянули 1816 годин відео з дельфінами, знятих від 2012 по 2017 рік біля узбережжя острова Мікура, приблизно за 195 км на південь від Токіо. На цих відеороликах вони 94 рази помітили, як дельфіни розкривали рота. У 89 відеороликах дельфін мав чітку мету відкрити пащу. Але в решті п'яти тварина не мала видимої причини, через яку могла відкрити пащу. І ці передбачувані позіхання наслідували аналогічну схему, як пише команда Морісакі: "Фаза 1, повільне відкривання рота; фаза 2, підтримання максимального відкриття рота; фаза 3, швидке закривання".

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Усі п'ять позіхань сталися в середині ранку, коли більшість дельфінів у групі зазвичай відпочивали. Команда опублікувала свої результати у журналі BioOne. І хоча нова стаття не прояснила, чому саме дельфіни позіхають, у першій статті було запропоновано мету такої поведінки. У деяких випадках дельфіни в неволі тимчасово ставали енергійнішими після позіхання.

За словами Морісаки, протягом цієї роботи вони планують вивчити поведінку інших морських істот, зокрема морських черепах і риб з легенями.

Нагадаємо, померла найстаріша курка у світі. Тварина прожила феноменально довго.

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