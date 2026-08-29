ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Вчені виявили білок, який керує апетитом і тягою до жирної їжі

Виявлення білка OPA1 може стати відправною точкою для подальших досліджень, які можуть допомогти в розробці нових терапевтичних підходів до лікування ожиріння та супутніх захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Білок OPA1 у певних нейронах головного мозку відіграє ключову роль у регуляції апетиту та потягу до жирної їжі

Білок OPA1 у певних нейронах головного мозку відіграє ключову роль у регуляції апетиту та потягу до жирної їжі

Дослідники виявили білок, що контролює апетит і тягу до жирів. З’ясувалося, що білок OPA1 у нейронах гіпоталамуса відіграє ключову роль у регуляції апетиту та схильності до жирної їжі.

Про це пише sciencealert.

Під час експериментів на мишах з дефіцитом OPA1 спостерігалося переїдання, перевага соєвої олії, швидкий набір ваги та ожиріння, особливо у самок. Це відкриття вказує на статеві відмінності у механізмах контролю апетиту і може стати основою для персоналізованої терапії ожиріння.

Споживання жирної їжі підвищувало рівень OPA1 у звичайних самців. Цей процес не відбувався у самок.

Миші з дефіцитом OPA1 демонстрували вищий апетит та віддавали перевагу соєвій олії.

Швидкий набір ваги з віком спостерігався, особливо у самок з дефіцитом OPA1.Ці миші виявляли стійкість до ліків для пригнічення апетиту.

Результати цього дослідження підкреслюють важливість глибшого розуміння біологічних механізмів, що лежать в основі апетиту та харчової поведінки.

Нагадаємо, нові ліки допомогли товстим мишам сильно схуднути, хоча вони їли стільки ж, скільки й раніше. Вчені з’ясували, що ця речовина змушує організм швидше спалювати жир та інакше витрачати енергію, водночас м’язи у тварин майже не постраждали.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie