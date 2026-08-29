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- Наука та IT
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Вчені виявили білок, який керує апетитом і тягою до жирної їжі
Виявлення білка OPA1 може стати відправною точкою для подальших досліджень, які можуть допомогти в розробці нових терапевтичних підходів до лікування ожиріння та супутніх захворювань.
Дослідники виявили білок, що контролює апетит і тягу до жирів. З’ясувалося, що білок OPA1 у нейронах гіпоталамуса відіграє ключову роль у регуляції апетиту та схильності до жирної їжі.
Про це пише sciencealert.
Під час експериментів на мишах з дефіцитом OPA1 спостерігалося переїдання, перевага соєвої олії, швидкий набір ваги та ожиріння, особливо у самок. Це відкриття вказує на статеві відмінності у механізмах контролю апетиту і може стати основою для персоналізованої терапії ожиріння.
Споживання жирної їжі підвищувало рівень OPA1 у звичайних самців. Цей процес не відбувався у самок.
Миші з дефіцитом OPA1 демонстрували вищий апетит та віддавали перевагу соєвій олії.
Швидкий набір ваги з віком спостерігався, особливо у самок з дефіцитом OPA1.Ці миші виявляли стійкість до ліків для пригнічення апетиту.
Результати цього дослідження підкреслюють важливість глибшого розуміння біологічних механізмів, що лежать в основі апетиту та харчової поведінки.
Нагадаємо, нові ліки допомогли товстим мишам сильно схуднути, хоча вони їли стільки ж, скільки й раніше. Вчені з’ясували, що ця речовина змушує організм швидше спалювати жир та інакше витрачати енергію, водночас м’язи у тварин майже не постраждали.