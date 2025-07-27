Вчені виявили черв’яків, що їли динозаврів: унікальні знахідки на дні океану

Океан / © Pexels

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У товщі древнього океанського дна науковці виявили нові докази існування надзвичайно давніх істот — черв’яків Osedax, які ще задовго до появи китів харчувалися кістками морських рептилій. Ці створіння, відомі сьогодні як «кісткоїди», залишили сліди своєї діяльності в кістках мозазаврів, плезіозаврів та інших давніх істот.

Про це пише Т4.

Дослідження провели науковці з Університетського коледжу Лондона та Музею природної історії Великої Британії. Вони використали комп’ютерну томографію, щоб без пошкоджень дослідити 130 скам’янілостей. У шістьох з них виявили нори, схожі на ті, які створюють сучасні черв’яки Osedax, що живляться рештками китів на дні океану.

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Це дозволило ідентифікувати одразу сім нових іхновидів — організмів, сліди життєдіяльності яких збереглися, хоча самих істот не знайдено. Вчені переконані: ці черви харчувалися кістками ще в крейдяний період, що означає, що їхня еволюційна історія почалась щонайменше 100 мільйонів років тому.

Палеонтолог Сара Джеймісон-Тодд підкреслює: форма і структура знайдених нор майже не відрізняються від сучасних, що свідчить про рідкісну стабільність еволюції. А її колега Марк Джонс додає, що мікроскопічний аналіз крейдяного шару дозволив надзвичайно точно визначити вік останків.

Дослідники переконані, що попереду ще більше подібних відкриттів. Завдяки сучасним технологіям та подальшим генетичним аналізам вдасться точніше відтворити, як ці маленькі, але унікальні істоти змінювали морські екосистеми протягом мільйонів років.

Нагадаємо, океан, що займає понад половину поверхні планети, досі приховує чимало загадок. Черговим підтвердженням цього стало рідкісне відкриття біля узбережжя Західної Австралії: оператор дикої природи Джейк Мейсон випадково зняв на відео унікальну морську істоту.

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Йдеться про незвичного мешканця глибин, тіло якого має майже ідеальну трикутну форму. Цей вид легко сплутати з біло-плямистою австралійською афаліною (Rhynchobatus australiae), адже вони надзвичайно схожі: афаліна має лише трохи сіріше забарвлення спини та менше білих плям. Через таку зовнішню подібність науковцям досі не вдалося повністю вивчити ареал акулохвостого ската.