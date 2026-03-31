ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
2 хв

Вчені виявили два фактори, пов’язані з народженням, які впливають на зниження IQ

Передчасне народження та низька вага при народженні можуть впливати на когнітивний розвиток людини. До такого висновку дійшли вчені після аналізу сотень досліджень.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Навонароджена дитина / © pixabay.com

Міжнародна група дослідників виявила два ключові фактори, пов’язані з народженням, які можуть впливати на когнітивний розвиток і навчальні досягнення людини впродовж життя.

Про це пише Newsweek.

Йдеться про передчасне народження (до 37-го тижня вагітності) та низьку вагу при народженні. Саме ці чинники, за результатами масштабного аналізу, пов’язані з нижчими показниками інтелекту та складнощами в навчанні.

Дослідження провели науковці з Оксфордського університету, які проаналізували десятки систематичних оглядів і сотні попередніх наукових робіт. Вони вивчали, як ці фактори впливають на IQ, успішність у школі та потребу в додатковій освітній підтримці.

Результати показали, що в середньому люди, народжені передчасно або з низькою вагою, мають дещо нижчі показники інтелекту — різниця може становити близько 10 балів IQ. Також вони частіше стикаються з труднощами у читанні, математиці та правописі.

Найбільш помітними ці відмінності є в дитинстві. У підлітковому віці розрив частково зменшується, однак може зберігатися і в дорослому житті.

Дослідники наголошують, що сучасна медицина значно підвищила виживаність недоношених дітей, однак питання довгострокового розвитку залишається актуальним. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, діти, народжені значно раніше терміну, можуть мати підвищені ризики проблем зі здоров’ям і розвитком.

Водночас автори підкреслюють: ці фактори не визначають майбутнє людини. Раннє виявлення труднощів, якісна медична допомога та освітня підтримка можуть суттєво покращити результати.

Науковці закликають приділяти більше уваги дітям із груп ризику, щоб забезпечити їм необхідні умови для повноцінного розвитку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie