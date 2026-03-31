Вчені виявили два фактори, пов’язані з народженням, які впливають на зниження IQ

Навонароджена дитина / © pixabay.com

Реклама

Міжнародна група дослідників виявила два ключові фактори, пов’язані з народженням, які можуть впливати на когнітивний розвиток і навчальні досягнення людини впродовж життя.

Про це пише Newsweek.

Йдеться про передчасне народження (до 37-го тижня вагітності) та низьку вагу при народженні. Саме ці чинники, за результатами масштабного аналізу, пов’язані з нижчими показниками інтелекту та складнощами в навчанні.

Реклама

Дослідження провели науковці з Оксфордського університету, які проаналізували десятки систематичних оглядів і сотні попередніх наукових робіт. Вони вивчали, як ці фактори впливають на IQ, успішність у школі та потребу в додатковій освітній підтримці.

Результати показали, що в середньому люди, народжені передчасно або з низькою вагою, мають дещо нижчі показники інтелекту — різниця може становити близько 10 балів IQ. Також вони частіше стикаються з труднощами у читанні, математиці та правописі.

Найбільш помітними ці відмінності є в дитинстві. У підлітковому віці розрив частково зменшується, однак може зберігатися і в дорослому житті.

Дослідники наголошують, що сучасна медицина значно підвищила виживаність недоношених дітей, однак питання довгострокового розвитку залишається актуальним. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, діти, народжені значно раніше терміну, можуть мати підвищені ризики проблем зі здоров’ям і розвитком.

Реклама

Водночас автори підкреслюють: ці фактори не визначають майбутнє людини. Раннє виявлення труднощів, якісна медична допомога та освітня підтримка можуть суттєво покращити результати.

Науковці закликають приділяти більше уваги дітям із груп ризику, щоб забезпечити їм необхідні умови для повноцінного розвитку.

