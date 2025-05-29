Вчені виявили дивні зміни: чому поверхня Південної Африки піднімається і чим це загрожує

Посуха в Південній Африці стала причиною підйому рівня землі

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Згідно з новим дослідженням, проведеним на основі GPS-даних, територія Південної Африки неухильно піднімалася над рівнем моря в період з 2012 по 2020 рік, і основним фактором цього може бути посуха.

Про це пише Live Science.

Згідно з новим дослідженням, посуха та втрата води призвели до того, що поверхня землі в Південній Африці піднялася над рівнем моря в середньому на 6 мм у період з 2012 по 2020 рік.

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Вчені розробили нову модель для вимірювання цього підйому землі та пов’язаної з ним втрати води з використанням даних GPS. У Південній Африці вони виявили, що таке підвищення рівня землі пов’язане із посухами та сезонними зрушеннями. Дослідники припускають, що модель на основі GPS може допомогти дослідникам виявити ознаки посухи у майбутньому.

Вчені знали понад десять років, що Південна Африка піднімається. Деякі дослідники спочатку підозрювали, що підйом був викликаний мантійним плюмом (висхідним потоком розплавленої породи). Коли виникає такий потік, він піднімається з глибини мантії та штовхає земну кору вгору, внаслідок чого рівень поверхні землі піднімається.

Але Макан Карегар, геодезист з університету Бонна в Німеччині, зауважив, що дані, що показують підйом у Південній Африці, пов’язані з періодами посухи. Карегар і його колеги проаналізували отримані дані і помітили, що найбільший підйом збігся з найсильнішою посухою, з якою Південна Африка зіткнулася в 2015-2018 роках, коли місто Кейптаун стояло на порозі відключення муніципального водопостачання через дефіцит.

Для подальшого вивчення цього зв’язку команда зібрала дані GPS з постійних станцій, розкиданих по всій Південній Африці.

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У міру обмілювання водойм, пересихання ґрунту та зменшення запасів ґрунтових вод земля піднялася. Цей процес схожий на те, як губка розправляється після того як з неї тече вода.

Загалом, між 2012 та 2020 роками поверхня Південної Африки піднялася в середньому на 6 мм у відповідь на втрату води, виявила команда. А деякі райони поблизу водосховищ, що пересохли, піднялися на 10 мм під час посухи.

Потім дослідники перевірили свою модель порівнявши зміни висот суші по всій Південній Африці з існуючими моделями зберігання і втрати води. Вони виявили, що результати, засновані на GPS, добре узгоджуються з прогнозами втрати води, що ґрунтуються на супутникових вимірах та кліматичних даних. Тому автори дослідження припустили, що втрата води є основною рушійною силою підйому рівня суші.

Це говорить про те, що підйом може бути непостійним. При достатній кількості опадів та повернення води до водосховища земля може знову почати опускатися. Водночас вимірювання GPS можна використовувати як інструмент моніторингу умов посухи.

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Нагадаємо, вчені попереджають, що Землі загрожує мегазасуха тривалістю понад 20 років. За їхніми прогнозами під ударом насамперед опиниться Австралія.