Вчені виявили галактику у вигляді "космічного винограду": що це таке

Всесвіт

Астрономи виявили у далекій галактиці, яка отримала прізвисько «Космічний виноград», 15 масивних скупчень зореутворення, розташованих наче гроно винограду.

Про це пише Space.

Це відкриття перевищує уявлення вчених про кількість зореутворень у подібних об’єктах раннього Всесвіту.

За підрахунками науковців, галактика сформувалася лише через 930 мільйонів років після Великого вибуху. Вона була зафіксована завдяки роботі космічного телескопа Вебб і радіотелескопа ALMA, а ефект гравітаційного лінзування дозволив розгледіти її внутрішню структуру з безпрецедентною точністю.

Попередні знімки з телескопа Габбл свідчили про наявність гладкого диска, але нові дані показали велику кількість щільних газових утворень, що сприяють активному формуванню зірок. Це свідчить, що багато ранніх галактик, які здавалися однорідними, можуть містити приховані масивні зоряні кластери.

Галактика

Науковці наголошують, що відкриття допоможе глибше зрозуміти, як відбувалося зростання та еволюція перших галактик у Всесвіті.

Нагадаємо, один із найпотужніших у світі радіотелескопів — ASKAP в Австралії — нещодавно зафіксував надкороткий, але надзвичайно інтенсивний сплеск радіохвиль. Сигнал тривав лише 30 наносекунд, але його потужність у тисячі разів перевищувала інші джерела на небі.

Його джерело виявилося зовсім не далеким космічним об’єктом, а… супутником NASA Relay 2, який припинив роботу ще 1965 року й десятиліттями вважався звичайним космічним сміттям.