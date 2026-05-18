Вчені виявили гігантське "кладовище" слідів динозаврів: що знайшли

Під час походу вчені виявили, що на скелі на Алясці на заході сонця знайдено тисячі добре збережених слідів динозаврів / © The Daily Galaxy

Реклама

У Національному парку та заповіднику Деналі палеонтологи знайшли найбільше з відомих місць знаходження слідів динозаврів на Алясці. Об’єкт, що отримав назву «Колізей», містить тисячі скам’янілих відбитків лап доісторичних тварин, які жили близько 70 мільйонів років тому в пізній крейдяний період.

Про це повідомили Daily galaxy.

Обставини відкриття та унікальність пам’ятки

Локація за своїми розмірами нагадує невеликий торговий центр і відрізняється від раніше знайдених у парку зон наявністю багатьох повторюваних шарів відбитків.

Реклама

«Це не просто один рівень породи зі слідами на ньому. Це послідовність у часі. Досі на Деналі були й інші відомі місця розташування слідів, але нічого такого масштабу», — зазначив провідний автор дослідження Дастін Стюарт.

Спочатку науковці не усвідомлювали масштабів знахідки, оскільки помітили лише кілька відбитків біля підніжжя скелі, яка зовні виглядала як звичайне кам’яне утворення. Ситуація змінилася під час заходу сонця, коли промені під прямим кутом підсвітили рельєф стіни, проявивши сотні інших слідів.

«Колі сонце ідеально розташовується навколо цих грядок, вони просто вибухають. Ми всі одразу були просто приголомшені», — розповів Стюарт.

Вертикальні скельні стіни, які зараз здіймаються заввишки на понад 20 поверхів, мільйони років тому були пласкою мулистою заплавою з річками та ставками. Динозаври регулярно ходили по цих м’яких наносах, залишаючи прямі відбитки або форми, які згодом заповнювалися іншими осадовими породами й тверділи.

Реклама

Тектонічні процеси під час формування Аляскинського хребта згодом розвернули ці пласти вгору. Директор Музею Півночі Університету Аляски Пет Дракенміллер додав, що на окремих відбитках досі детально видно форму пальців ніг і текстуру шкіри тварин.

Дослідження стародавньої екосистеми

Окрім слідів рептилій, на місці розкопок було знайдено скам’янілі рослини, пилок, залишки прісноводних молюсків і сліди безхребетних, що дозволило реконструювати стародавнє середовище регіону.

«Усі ці маленькі підказки складають уявлення про те, як виглядало середовище в цілому», — зауважив Дастін Стюарт.

У пізній крейдяний період клімат на Алясці був значно теплішим. За ландшафтом ця місцевість нагадувала сучасний Тихоокеанський Північний Захід з розвиненою річковою системою, озерами, хвойними й листяними лісами та густими чагарниками з папороті й хвоща.

Реклама

Фауна доісторичної Аляски

Більшість виявлених відбитків належать великим травоїдним рептиліям. Зокрема качкодзьобим та рогатим динозаврам. Вчені ідентифікували сліди як дорослих особин, так і дитинчат, що свідчить про тривале заселення цієї території різними поколіннями тварин.

Також зафіксовано сліди хижаків, серед яких тиранозаври та хижі птахи, а також дрібніші відбитки літаючих рептилій.

«На Деналі бігав тиранозавр, який був у багато разів більший за найбільшого бурого ведмедя, що живе там сьогодні. Там були хижі птахи. Там були літаючі рептилії. Там були птахи. Це була дивовижна екосистема», — зазначив Пет Дракенміллер.

Наразі територія «Колізею» перебуває під офіційним захистом Служби національних парків США, яка координуватиме подальшу роботу науковців на об’єкті.

Реклама

Нагадаємо, вчені виявили живі білкові молекули в кістках динозавра, що радикально змінює уявлення про збереження органіки крізь мільйони років.

Новини партнерів