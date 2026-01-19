Вчені виявили гігантський тунель, що з’єднує Сонце з іншими зірками

Космос / © ТСН

Астрономи виявили міжзоряний «тунель», який з’єднує Сонячну систему з іншими зоряними регіонами Чумацького Шляху, що суттєво змінює уявлення про будову найближчого до нас космічного простору.

Про це пише видання Earth.

Згідно з дослідженням, Сонячна система перебуває не в ізольованій «гарячій бульбашці», як вважалося раніше, а є частиною складної мережі міжзоряних каналів, що забезпечують пряме фізичне сполучення з іншими ділянками Галактики. Один із таких каналів простягається у напрямку сузір’я Центавра, а ще один можливий відгалужений шлях — у бік сузір’я Великого Пса.

Як пояснюють науковці, йдеться про Місцеву гарячу бульбашку — область розрідженої плазми діаметром близько 300 світлових років, у межах якої розташована Сонячна система. Вона сформувалася мільйони років тому внаслідок серії вибухів наднових, які «вичистили» міжзоряний газ, залишивши порожнину з високотемпературним випромінюванням. Нові дані свідчать, що ця структура має значно складнішу форму й не є замкненою.

Ключовим результатом роботи стало виявлення фізичного коридору з низькою щільністю газу та підвищеною температурою, який прориває межі гарячої бульбашки. Дослідники припускають, що він є елементом масштабної «космічної мережі», яка поєднує різні області Чумацького Шляху та забезпечує перенесення енергії й речовини між зоряними середовищами.

«Ми зафіксували чітку температурну різницю між північною та південною частинами нашої бульбашки. Це вказує на динамічну природу міжзоряного середовища, яке постійно змінюється під впливом зоряних вітрів і залишків наднових», — зазначив керівник дослідження доктор Л. Л. Сала.

Для отримання результатів астрономи використали можливості eRosita, здатного реєструвати надслабке рентгенівське випромінювання гарячої плазми. Небесну сферу було розділено на тисячі секторів, що дозволило відокремити фонове випромінювання від сигналів локальних структур.

Науковці наголошують, що відкриття має фундаментальне значення. Воно допомагає краще зрозуміти, як у Галактиці поширюється енергія, як еволюціонують зоряні регіони та яким було середовище, в яке Сонячна система увійшла лише кілька мільйонів років тому. Окрім того, знання про такі міжзоряні «коридори» є важливими для майбутнього моделювання міжзоряних польотів.

Наступним етапом досліджень стане створення повноцінної тривимірної моделі цієї мережі міжзоряних каналів, яка, за словами вчених, фактично формує «космічний метрополітен» навколо Землі.

