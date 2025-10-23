Вчені виявили небезпечний об’єкт для Землі, який ховається у сонячному сяйві

Ілюстрація, яка показує астероїд, що ховається у сяйві Сонця / Джерело: Universetoday

Рання Сонячна система була ареною хаотичних зіткнень, у результаті яких формувалися планети. Проте більшість залишків кам’янистих об’єктів сьогодні зосереджені у поясі астероїдів. Нещодавнє відкриття вчених показало, що найбільш небезпечні для Землі уламки ховаються там, де їх найважче помітити — у сліпучому сяйві Сонця.

Вчений з Інституту Карнегі Скотт С. Шеппард відкрив новий астероїд — 2025 SC79, який був повністю прихований сонячним світлом.

Цей космічний об’єкт належить до астероїдів типу Атіра — рідкісної та найменш вивченої групи навколоземних тіл. Їхня особливість у тому, що їхні орбіти повністю пролягають всередині орбіти Землі, що робить пошук таких об’єктів вкрай складним.

Астероїди Атіра повністю рухаються по орбітах, які знаходяться в межах орбіти Землі / Джерело: Universe Today

Нововиявлений астероїд став лише 39-м представником цієї групи. Проте його характеристики виняткові: він є лише другим відомим об’єктом, чия орбіта цілком розміщена всередині орбіти Венери, і при цьому він перетинає орбіту Меркурія.

«Його орбітальний період є третім найкоротшим серед усіх відомих астероїдів і становить лише 128 днів. Цей космічний камінь має значний розмір — близько 700 метрів у діаметрі. Хоча це значно менше за астероїд Чіксулуб, що знищив динозаврів, пряме зіткнення з об’єктом такого розміру мало б катастрофічні наслідки континентального масштабу, потенційно загрожуючи мільярдам життів», — зазначає видання.

Ця пара зображень показує навколоземний астероїд 2025 SC79, який рухається в космосі / Автор зображення: Скотт С. Шеппард

Відкриття, яке згодом підтвердили телескопи Gemini та Magellan, іронічно підкреслює вразливість Землі: найбільш небезпечні астероїди є водночас найважчими для виявлення.

Зараз космічний об’єкт 2025 SC79 знову зник у сонячному сяйві і буде недоступний для спостережень кілька місяців.

Наступна поява об’єкта дозволить астрономам провести детальний аналіз його складу та з’ясувати механізми стійкості до впливу сонячного випромінювання.

Подальші дослідження також допоможуть науковцям визначення його походження: чи є він астероїдом, виштовхнутим із головного поясу в гравітаційну пастку Сонця.

Раніше у NASA дали остаточний прогноз, чи варто людству готуватися до катастрофи, яка повязана із наближенням гігантського астероїда Апофіса до Землі.

Водночас науковці зясували, що навіть найкрихкіші, насичені водою астероїди можуть залишати мікроскопічні сліди у місячному ґрунті.

