- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 460
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені виявили небезпечний об’єкт для Землі, який ховається у сонячному сяйві
Цей космічний камінь належить до рідкісної групи астероїдів типу Атіра і має третій найкоротший орбітальний період — лише 128 днів. Зараз він зник із поля зору, проте дослідники вже готуються до його наступної появи.
Рання Сонячна система була ареною хаотичних зіткнень, у результаті яких формувалися планети. Проте більшість залишків кам’янистих об’єктів сьогодні зосереджені у поясі астероїдів. Нещодавнє відкриття вчених показало, що найбільш небезпечні для Землі уламки ховаються там, де їх найважче помітити — у сліпучому сяйві Сонця.
Про це пише Т4.
Вчений з Інституту Карнегі Скотт С. Шеппард відкрив новий астероїд — 2025 SC79, який був повністю прихований сонячним світлом.
Цей космічний об’єкт належить до астероїдів типу Атіра — рідкісної та найменш вивченої групи навколоземних тіл. Їхня особливість у тому, що їхні орбіти повністю пролягають всередині орбіти Землі, що робить пошук таких об’єктів вкрай складним.
Нововиявлений астероїд став лише 39-м представником цієї групи. Проте його характеристики виняткові: він є лише другим відомим об’єктом, чия орбіта цілком розміщена всередині орбіти Венери, і при цьому він перетинає орбіту Меркурія.
«Його орбітальний період є третім найкоротшим серед усіх відомих астероїдів і становить лише 128 днів. Цей космічний камінь має значний розмір — близько 700 метрів у діаметрі. Хоча це значно менше за астероїд Чіксулуб, що знищив динозаврів, пряме зіткнення з об’єктом такого розміру мало б катастрофічні наслідки континентального масштабу, потенційно загрожуючи мільярдам життів», — зазначає видання.
Відкриття, яке згодом підтвердили телескопи Gemini та Magellan, іронічно підкреслює вразливість Землі: найбільш небезпечні астероїди є водночас найважчими для виявлення.
Зараз космічний об’єкт 2025 SC79 знову зник у сонячному сяйві і буде недоступний для спостережень кілька місяців.
Наступна поява об’єкта дозволить астрономам провести детальний аналіз його складу та з’ясувати механізми стійкості до впливу сонячного випромінювання.
Подальші дослідження також допоможуть науковцям визначення його походження: чи є він астероїдом, виштовхнутим із головного поясу в гравітаційну пастку Сонця.
Раніше у NASA дали остаточний прогноз, чи варто людству готуватися до катастрофи, яка повязана із наближенням гігантського астероїда Апофіса до Землі.
Водночас науковці зясували, що навіть найкрихкіші, насичені водою астероїди можуть залишати мікроскопічні сліди у місячному ґрунті.
