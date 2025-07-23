Вчені виявили несподіваний фактор масової загибелі дерев у всьому світі

Ліс / © Unsplash

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Блискавки виявилися набагато серйознішою загрозою для лісів, ніж вважалося раніше. Щорічно від ударів блискавок гине близько 320 мільйонів дерев.

Про це повідомило видання Popular Science.

У ході дослідження науковці Мюнхенського технічного університету розробили математичну модель, яка об’єднує глобальні дані про грози, супутникові спостереження та популярну модель рослинності. На відміну від попередніх підходів, що базувались на локальних польових спостереженнях, ця модель дозволила отримати масштабні глобальні оцінки.

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Згідно з висновками, від 2,1 до 2,9% загального щорічного обсягу біомаси рослин втрачається саме внаслідок ударів блискавок. До цієї статистики не входять дерева, які загинули від пожеж, спричинених електричними розрядами. Водночас дослідники зазначають, що більшість блискавок не досягають землі, але значна частина влучає саме в об’єкти, що виступають — зокрема, у дерева.

Важливим наслідком є і вплив на клімат: під час розкладання уражених дерев в атмосферу вивільняється від 0,77 до 1,09 мільярда тонн вуглекислого газу на рік. Цей показник майже співмірний із 1,26 млрд тонн CO₂, які вивільняються внаслідок лісових пожеж. Хоча пожежі й залишаються основним джерелом викидів — близько 5,85 мільярда тонн щороку — блискавки посідають друге місце серед природних чинників втрати лісів.

За словами провідного автора дослідження Андреаса Краузе з Техаського університету Мексики, тепер учені можуть не лише підраховувати кількість загиблих дерев, а й виявляти найвразливіші регіони планети та оцінювати вплив на структуру лісів і глобальний обіг вуглецю.

Автори наголошують: результати свідчать про потребу враховувати блискавки як важливий екологічний чинник у кліматичних і лісових дослідженнях. З огляду на зростання інтенсивності гроз у зв’язку зі зміною клімату, цей вплив, ймовірно, тільки зростатиме.

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