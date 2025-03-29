Вчені виявили несподіваний зв'язок між голодуванням та сексуальним потягом

Несподіваний ефект голодування / © Pexels

Реклама

Нові дослідження на мишах виявили несподіваний ефект періодичного голодування: старші самці, які тривалий час утримувались від їжі, дали значно більше потомства. Причина виявилася в їхній підвищеній сексуальній активності.

Про це повідомило видання Newsweek.

«Це була трохи детективна робота, щоб виявити справжню причину. Зрештою ми зрозуміли, що справа в поведінці — самці, які голодували, мали значно більше сексуальних контактів, ніж миші, які могли вільно їсти», — зазначив дослідник д-р Ден Енінгер з DZNE.

Реклама

Мишей-самців утримували на 24-годинному циклі голодування з чергуванням дня їжі та дня лише з водою. Після пів року таких умов миші, які голодували, проявляли вищу сексуальну активність. Біологічний механізм цього ефекту пов’язаний зі зниженням рівня серотоніну — нейромедіатора, що пригнічує лібідо. Голодування знижувало кількість триптофану, необхідного для синтезу серотоніну.

«Ці миші були, так би мовити, сексуально нестримними, звичайні нормативні обмеження були зменшені», — заявив дослідник.

Хоча дослідження використовувало строгий режим голодування, вчені не виключають, що інші методи, такі як інтервальне голодування 16:8, можуть давати схожий ефект.

Важливо, що серотонін аналогічно регулює лібідо у людей: антидепресанти, які підвищують його рівень, часто призводять до зниження статевого потягу. Енінгер вважає, що голодування може стати перспективним методом для лікування зниженого лібідо, особливо у літніх людей.

«Дослідження на людях є логічним і своєчасним наступним кроком, щоб визначити, чи може IF викликати подібне посилення лібідо, особливо у літніх чоловіків або осіб зі зниженим сексуальним бажанням, наприклад, із гіпоактивним розладом сексуального бажання», — зазначив вчений.

Нагадаємо, вчені виявили, що Африка поступово розколюється на дві частини — через мільйони років тут може утворитися новий океан.