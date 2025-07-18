Вчені виявили новий "Юпітер" за межами Сонячної системи: подробиці відкриття

Асторономи виявили нову екзопланету / © Getty Images

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Астрономи виявили нову екзопланету, TOI-4465 b, розташовану за 400 світлових років від Землі, яка за своїми характеристиками схожа на Юпітер.

Про це повідомляє Mirror.

Це відкриття стало можливим завдяки спільним зусиллям місії NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) та мережі астрономів-аматорів Unistellar. Старший астроном Інституту SETI, Франк Марчіс, підкреслив, що TOI-4465 b є важливим відкриттям, оскільки вона «допомагає заповнити прогалину в знаннях про планетні системи».

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Марчіс зазначив: «TOI-4465 b — це „помірний“ Юпітер, який є цінним об’єктом для вивчення газових гігантів, що заповнюють прогалину між найродючішими газовими гігантами і тими, що перебувають у нашому сонячному сусідстві».

TOI-4465 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки кожні 102 дні. Підтвердити її існування було надзвичайно складно. Вчені змогли зафіксувати сигнал транзиту планети лише один раз. Після цього вони зібрали дані про радіальну швидкість, щоб визначити рух зірки відносно Землі.

За словами дослідників, TOI-4465 b є найбільш масивною гігантською планетою з тривалим періодом обертання, яка проходить перед зіркою з металічністю, меншою, ніж у Сонця.

«Це чудовий кандидат для подальших спостережень за її атмосферою, тому є велика ймовірність, що космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігатиме за цією планетою в майбутньому», — додав Марчіс.

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Нагадаємо, за прогнозами вчених, приблизно через 250 мільйонів років наша планета знову може об’єднатися в новий суперконтинент, ймовірно, Пангею Проксіму.