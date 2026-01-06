Вчені виявили новий космічний об’єкт, якого раніше не існувало в класифікаціях

Хмара-9 / © NASA

Астрономи, які працюють із космічним телескопом NASA Hubble, виявили у Всесвіті унікальний об’єкт нового типу — беззоряну газову хмару, в якій домінує темна матерія. Об’єкт отримав неофіційну назву «Хмара-9» і вважається реліктом раннього етапу формування галактик — своєрідною «галактикою, що так і не народилася».

Про це повідомили на сайті NASA.

Це перше підтверджене відкриття подібного об’єкта у Всесвіті. Воно може суттєво змінити уявлення науковців про формування галактик, еволюцію раннього Всесвіту та природу темної матерії.

«Це історія про галактику, що не відбулася. У науці ми часто дізнаємося більше з невдач, ніж з успіхів. Відсутність зірок тут підтверджує теорію і свідчить про те, що ми знайшли первинний будівельний блок галактики, який так і не сформувався», — пояснив керівник дослідження Алехандро Бенітес-Лламбай з Університету Мілано-Бікокка.

Результати дослідження опубліковані в журналі The Astrophysical Journal Letters та представлені на 247-му засіданні Американського астрономічного товариства у Фініксі.

За словами одного з учасників команди, астрофізика Ендрю Фокса з Інституту космічних телескопів (STScI), Хмара-9 відкриває унікальне «вікно в темний Всесвіт».

«Ми знаємо з теорії, що більшість маси Всесвіту складається з темної матерії, але її надзвичайно важко спостерігати, адже вона не випромінює світло. Хмара-9 дає рідкісну можливість побачити об’єкт, у якому домінує темна матерія», — зазначив Фокс.

Об’єкт належить до класу так званих RELHIC (reionization-limited HI clouds) — хмар нейтрального водню, які виникли на ранніх етапах існування Всесвіту, але не змогли утворити зірки. Протягом десятиліть існування таких об’єктів передбачалося теоретично, однак підтвердити їх спостереженнями не вдавалося.

До залучення телескопа Hubble вчені не могли виключити, що Хмара-9 є просто надзвичайно тьмяною карликовою галактикою. Однак висока чутливість камери ACS телескопа Hubble дозволила з упевненістю підтвердити повну відсутність зірок.

«Тепер ми можемо точно сказати: там справді нічого немає», — пояснив провідний автор дослідження Гагандіп Ананд.

За словами дослідників, Хмара-9 може бути лише одним із багатьох подібних об’єктів у локальному Всесвіті.

«Серед наших галактичних сусідів, ймовірно, є чимало таких „покинутих будинків“», — зазначила астрономка Рейчел Бітон.

Ядро Хмари-9 складається з нейтрального водню та має діаметр близько 4900 світлових років. Маса газу в ній приблизно у мільйон разів перевищує масу Сонця, а розрахункова маса темної матерії сягає п’яти мільярдів сонячних мас.

На відміну від інших водневих хмар поблизу Чумацького Шляху, Хмара-9 є компактною, майже сферичною і значно меншою, що робить її унікальною серед подібних об’єктів.

Вчені наголошують, що відкриття таких «галактик, які не відбулися», допомагає заповнити прогалини у розумінні структури Всесвіту. Вивчення газу й темної матерії, а не лише яскравих зірок, дозволяє побачити приховану частину космічної еволюції.

Науковці вважають, що ідентифікація подібних об’єктів і надалі залишатиметься складним завданням, адже вони легко маскуються серед яскравіших галактик і вразливі до впливу міжгалактичного середовища. Проте Хмара-9 стала першим переконливим доказом того, що у Всесвіті існують структури, які так і не змогли стати галактиками.

