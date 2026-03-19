Вчені виявили один із найбільших коралів світу віком понад 2000 роки: який вигляд він має

Корал виду Porites. Фото: NOAA Fisheries

На Маріанських островах дослідники виявили одну з найбільших коралових колоній у світі, яка може бути старшою за 2000 років. Йдеться про масивний кам’янистий корал виду Porites про який раніше знали лише місцеві жителі.

Про це повідомило видання Iflscience.

Відкриття зробили фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) під час виконання «Національної програми моніторингу коралових рифів 2025 року». За словами дослідників, через масштаб колонії її було складно точно виміряти під час занурень, зокрема з міркувань безпеки.

Попередні оцінки свідчать, що площа корала становить близько 1347 квадратних метрів. Верхня частина колонії сягає понад 31 метр у ширину, тоді як нижня — приблизно 62 метри, що майже вдвічі більше. Такі розміри роблять його найбільшим представником роду Porites, який коли-небудь фіксували.

Науковці також припускають, що цей корал може бути одним із найстаріших у світі. Оскільки подібні корали ростуть у середньому на один сантиметр на рік, вік колонії оцінюють більш ніж у 2050 років. Водночас точне датування ускладнене, адже цей вид не формує чітких річних шарів, як інші корали.

Гігантська колонія розташована в межах Національного морського пам’ятника Маріанської западини — у вулканічній кальдері. У цьому районі зафіксовано природні джерела вуглекислого газу, що можуть підвищувати кислотність води. Такі умови дають змогу дослідникам оцінювати вплив закислення океану на морські екосистеми.

«Дивно бачити обидві ці крайнощі — стійкий і квітучий мегакорал і мертву зону поблизу джерел вуглекислого газу — в одному районі. Мауг — справді особливе місце», — сказала головна наукова співробітнця Національної програми моніторингу коралових рифів NOAA Ханна Барклі.

Водночас нещодавно біля узбережжя Австралії було зафіксовано ще одну гігантську коралову колонію — Pavona clavus. За оцінками, її довжина становить близько 111 метрів, а площа — майже 4000 квадратних метрів, що перевищує показники корала з Маріанських островів.

