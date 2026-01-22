Вчені виявили "пінопластові" планети, аналогів яким не існує у Сонячній системі

Планети блокують лише крихітну частину світла зірки, тому їх виявлення вимагає багато зусиль / © ESA

Астрономи, схоже, розгадали таємницю того, як ростуть найпоширеніші типи планет у нашій Галактиці. Відкриття підтверджує теорію про те, що планети починають своє життя як «роздуті немовлята», але швидко втрачають свої товсті атмосфери.

Про це пише BBC ScienceFocus з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Космічні «немовлята» зі щільністю пінопласту

Об’єктом уваги стала система V1298 Tau. Її зірці всього 20 мільйонів років. За космічними мірками це еквівалент 5-місячної дитини.

Навколо неї обертаються чотири молоді екзопланети. Вони мають дивовижні характеристики:

За радіусом вони у 5–10 разів більші за Землю.

Але їхня маса лише у 5–15 разів перевищує земну.

Це дає їм щільність, схожу на пінопласт. Вчені пояснюють: планети настільки «пухкі», тому що жар і світло молодої зірки змушують їхні атмосфери надзвичайно розширюватися. З часом вони втратять величезну кількість газу, стиснуться і стануть чимось середнім між Землею та Нептуном.

Чому це відкриття століття

Планети такого розміру — відомі як суперземлі та субнептуни — є найпоширенішим типом у Галактиці. Але парадокс у тому, що саме в нашій Сонячній системі їх немає. Без можливості вивчити такий об’єкт зблизька, вчені не розуміли, як вони формуються.

«V1298 Tau є критичною ланкою між туманностями, де формуються зірки та планети, і зрілими планетними системами, які ми вже відкрили тисячами», — пояснив професор Ерік Петігура з Каліфорнійського університету.

Удача «hole-in-one»

Як і багато астрономічних відкриттів, це залежало не лише від наполегливої праці, а й від везіння.

Команда вивчала планети методом транзитів (фіксуючи падіння яскравості зірки, коли планета проходить перед нею). Але частина транзитів була пропущена, і вчені мали сотні варіантів орбіт.

Їм довелося фактично вгадувати, коли дивитися в телескоп наступного разу. І вони вгадали з першої спроби.

«Я не міг у це повірити. Таймінг був настільки невизначеним, що я думав, нам доведеться пробувати щонайменше пів дюжини разів. Це було як забити в лунку з одного удару в гольфі (hole-in-one)», — розповів професор Петігура.

Це везіння дозволило точно виміряти масу планет через їхній гравітаційний вплив одна на одну і вперше отримати експериментальний доказ того, що молоді планети справді є «пухкими». Тепер наука має еталон для теорій еволюції планет.

Нагадаємо, вчені виявили новий космічний об’єкт, якого раніше не існувало в класифікаціях. Телескоп Hubble зафіксував беззоряну газову хмару, в якій домінує темна матерія. Вчені вважають її реліктом раннього Всесвіту та галактикою, що не сформувалася.