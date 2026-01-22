ТСН у соціальних мережах

Вчені виявили "пінопластові" планети, аналогів яким не існує у Сонячній системі

Вчені знайшли чотири «планети-немовляти» з аномально низькою щільністю. Це та сама «відсутня ланка», яку астрономи шукали роками, щоб зрозуміти еволюцію Всесвіту.

Планетарна система молодої зірки

Планети блокують лише крихітну частину світла зірки, тому їх виявлення вимагає багато зусиль / © ESA

Астрономи, схоже, розгадали таємницю того, як ростуть найпоширеніші типи планет у нашій Галактиці. Відкриття підтверджує теорію про те, що планети починають своє життя як «роздуті немовлята», але швидко втрачають свої товсті атмосфери.

Про це пише BBC ScienceFocus з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Космічні «немовлята» зі щільністю пінопласту

Об’єктом уваги стала система V1298 Tau. Її зірці всього 20 мільйонів років. За космічними мірками це еквівалент 5-місячної дитини.

Навколо неї обертаються чотири молоді екзопланети. Вони мають дивовижні характеристики:

  • За радіусом вони у 5–10 разів більші за Землю.

  • Але їхня маса лише у 5–15 разів перевищує земну.

Це дає їм щільність, схожу на пінопласт. Вчені пояснюють: планети настільки «пухкі», тому що жар і світло молодої зірки змушують їхні атмосфери надзвичайно розширюватися. З часом вони втратять величезну кількість газу, стиснуться і стануть чимось середнім між Землею та Нептуном.

Чому це відкриття століття

Планети такого розміру — відомі як суперземлі та субнептуни — є найпоширенішим типом у Галактиці. Але парадокс у тому, що саме в нашій Сонячній системі їх немає. Без можливості вивчити такий об’єкт зблизька, вчені не розуміли, як вони формуються.

«V1298 Tau є критичною ланкою між туманностями, де формуються зірки та планети, і зрілими планетними системами, які ми вже відкрили тисячами», — пояснив професор Ерік Петігура з Каліфорнійського університету.

Удача «hole-in-one»

Як і багато астрономічних відкриттів, це залежало не лише від наполегливої праці, а й від везіння.

Команда вивчала планети методом транзитів (фіксуючи падіння яскравості зірки, коли планета проходить перед нею). Але частина транзитів була пропущена, і вчені мали сотні варіантів орбіт.

Їм довелося фактично вгадувати, коли дивитися в телескоп наступного разу. І вони вгадали з першої спроби.

«Я не міг у це повірити. Таймінг був настільки невизначеним, що я думав, нам доведеться пробувати щонайменше пів дюжини разів. Це було як забити в лунку з одного удару в гольфі (hole-in-one)», — розповів професор Петігура.

Це везіння дозволило точно виміряти масу планет через їхній гравітаційний вплив одна на одну і вперше отримати експериментальний доказ того, що молоді планети справді є «пухкими». Тепер наука має еталон для теорій еволюції планет.

Нагадаємо, вчені виявили новий космічний об’єкт, якого раніше не існувало в класифікаціях. Телескоп Hubble зафіксував беззоряну газову хмару, в якій домінує темна матерія. Вчені вважають її реліктом раннього Всесвіту та галактикою, що не сформувалася.

