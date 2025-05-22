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- Наука та IT
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Вчені виявили потужну силу, що зсередини розриває цілий континент
Регіони Кенії, Танзанії, Ефіопії та Сомалі можуть стати новим континентом через тектонічний розлам.
Східна Африка переживає тектонічну трансформацію, яка може завершитися народженням нового океану. Вчені підтвердили: Африканський континент у районі Великої рифтової долини буквально розколюється — і цей процес відбувається значно швидше, ніж вважалося раніше.
Про це пише Daily Mail.
У самому серці континенту, від Ефіопії до Малаві, простягається гігантський розлам — Східноафриканська рифтова система (EARS), яка утворилася понад 22 мільйони років тому. Вона розділяє дві тектонічні плити: Сомалійську та Нубійську. Саме їх поступове розходження нині фіксують за допомогою супутників і GPS — приблизно 5 міліметрів на рік, що можна порівняти зі швидкістю росту людського нігтя.
Причина цього геологічного зсуву — африканський суперплюм. Це гігантський підйом розпеченої магми, що підіймається з глибини планети, з-під кордону між ядром і мантією. Температура та тиск настільки високі, що вони буквально розривають літосферу зсередини, підштовхуючи плити в різні боки.
Дослідження, опубліковане шотландськими геологами з Університету Глазго, підтверджує: це не поверхневий процес, а результат глибинних, планетарних сил. Вивчивши ізотопи неону в геотермальній зоні Мененгаї (Кенія), науковці дійшли висновку — розлом живиться з надр Землі. А геохімічна «відбитка пальця» цих порід свідчить про єдине джерело — надмасивний суперплюм.
Розкол континенту вже дає про себе знати: 2005 року серія землетрусів в Ефіопії призвела до появи тріщини довжиною 60 км. У 2018-му в Кенії величезна розломина розірвала дорогу, наочно показавши, наскільки реальні ці процеси. Геофізики прогнозують: через 1–5 мільйонів років у цих низинах з’явиться новий океан. Морська вода з Червоного моря та Індійського океану поступово затопить регіон Афар і Східноафриканську долину.
Наслідки будуть масштабними. Такі країни, як Сомалі, Танзанія чи Кенія, можуть з часом опинитися на новому, ізольованому континенті. А держави, які сьогодні не мають виходу до моря — наприклад, Уганда або Замбія — зможуть отримати узбережжя. Це не лише перекроїть географію, а й вплине на економіку, торгові маршрути та політичний баланс у регіоні.
Хоча зміни здаються повільними в людському розумінні часу, для геологів це — майже вибухове прискорення. І саме зараз ми є свідками одного з найбільших природних процесів, що формують Землю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше зафіксовано у реальному часі розлом Землі.