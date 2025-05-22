Вчені виявили потужну силу, що зсередини розриває цілий континент

Африка / © Reuters

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Східна Африка переживає тектонічну трансформацію, яка може завершитися народженням нового океану. Вчені підтвердили: Африканський континент у районі Великої рифтової долини буквально розколюється — і цей процес відбувається значно швидше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Daily Mail.

У самому серці континенту, від Ефіопії до Малаві, простягається гігантський розлам — Східноафриканська рифтова система (EARS), яка утворилася понад 22 мільйони років тому. Вона розділяє дві тектонічні плити: Сомалійську та Нубійську. Саме їх поступове розходження нині фіксують за допомогою супутників і GPS — приблизно 5 міліметрів на рік, що можна порівняти зі швидкістю росту людського нігтя.

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Причина цього геологічного зсуву — африканський суперплюм. Це гігантський підйом розпеченої магми, що підіймається з глибини планети, з-під кордону між ядром і мантією. Температура та тиск настільки високі, що вони буквально розривають літосферу зсередини, підштовхуючи плити в різні боки.

Дослідження, опубліковане шотландськими геологами з Університету Глазго, підтверджує: це не поверхневий процес, а результат глибинних, планетарних сил. Вивчивши ізотопи неону в геотермальній зоні Мененгаї (Кенія), науковці дійшли висновку — розлом живиться з надр Землі. А геохімічна «відбитка пальця» цих порід свідчить про єдине джерело — надмасивний суперплюм.

Розкол континенту вже дає про себе знати: 2005 року серія землетрусів в Ефіопії призвела до появи тріщини довжиною 60 км. У 2018-му в Кенії величезна розломина розірвала дорогу, наочно показавши, наскільки реальні ці процеси. Геофізики прогнозують: через 1–5 мільйонів років у цих низинах з’явиться новий океан. Морська вода з Червоного моря та Індійського океану поступово затопить регіон Афар і Східноафриканську долину.

Наслідки будуть масштабними. Такі країни, як Сомалі, Танзанія чи Кенія, можуть з часом опинитися на новому, ізольованому континенті. А держави, які сьогодні не мають виходу до моря — наприклад, Уганда або Замбія — зможуть отримати узбережжя. Це не лише перекроїть географію, а й вплине на економіку, торгові маршрути та політичний баланс у регіоні.

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Хоча зміни здаються повільними в людському розумінні часу, для геологів це — майже вибухове прискорення. І саме зараз ми є свідками одного з найбільших природних процесів, що формують Землю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше зафіксовано у реальному часі розлом Землі.