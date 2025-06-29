Вчені виявили "Принца гоблінів" — древнього ящера, що жив поряд з динозаврами

Новий вид древніх ящерів Фото ілюстративне / © pixabay.com

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Новий вид древніх ящерів — справжній «монстрозавр» — колись блукав серед гігантських динозаврів. Палеонтологи описали істоту як величезного родича сучасного гіладського монстра (ядовитого ящера з південного заходу США), а її назва звучить гідно героїв фентезі.

Про це йдеться на sciencealert.

Цього вимерлого ящера назвали Bolg amondol, що з ельфійської мови Толкіна приблизно перекладається як «принц-гоблін з куполоподібною головою».

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Bolg amondol Фото sciencealert

«Bolg — чудове ім’я. Це ім’я гоблінського принца з „Гобіта“, і ці ящери дійсно нагадують гоблінів, особливо якщо поглянути на їхні черепи», — розповідає палеонтолог з Інституту динозаврів Природничого музею Лос-Анджелеса Хенк Вуллі.

Хоча рештки Bolg були знайдені ще у 2006 році, тільки зараз їх дослідили достатньо для того, щоб описати новий вид і визначити його місце в еволюційному дереві.

Bolg належить до ранніх представників групи Monstersauria, до якої сьогодні належать гіладські монстри. Але якщо сучасні гіладські монстри виростають до 50 см, Bolg був значно більшим.

«Він міг досягати майже метра або й більше — залежно від довжини хвоста та тулуба», — каже Вуллі.

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Він додав, що за мірками ящерів — це велетень, приблизно як варан саванний.

«З таким краще не жартувати», — сказав вчений.

Рештки Bolg знайшли у штаті Юта, США, і вони датуються приблизно 76 мільйонами років тому — під кінець епохи динозаврів. Але його найближчого родича виявили в пустелі Гобі в Азії, що свідчить про те, що ці істоти також могли долати великі відстані, подорожуючи між древніми континентами.

Це відкриття не лише заповнює прогалини в історії Monstersauria, а й доповнює картину життя рептилій, які мешкали поруч із відомішими динозаврами.

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раніше йшлося про дослідження, що виявило спосіб подовжити життя та відкласти старіння організму.

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