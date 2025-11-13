Вчені виявили рештки рептилії довжиною понад два метри: що відомо

Художнє зображення рептилії Tainrakuasuchus bellator із Бразилії. Caio Fantini

Міжнародна група палеонтологів зробила важливе відкриття в Бразилії, знайшовши рештки рептилії, яка належала до групи предків сучасних крокодилів, алігаторів і гавіалів. Ця тварина жила близько 240 мільйонів років тому в умовах, схожих на ті, де зароджувалися перші динозаври.

Про це пише Nauka.ua.

Вивчення цього нового виду має вирішальне значення для розуміння еволюції сучасних крокодилів та причин, чому їхні предки змогли пережити масове вимирання, яке знищило динозаврів.

«Воїн» із гострими зубами

Під час розкопок знайшли фрагменти скелета, що датуються раннім тріасовим періодом: частина нижньої щелепи, хребці та клубова кістка тазу. Завдяки будові тазу, дослідники класифікували тварину як псевдозухію (Pseudosuchia) — одну з двох еволюційних гілок давніх рептилій, яка дала початок крокодилам (інша гілка включала динозаврів і птахів).

Новий вид, хоч і не є безпосереднім предком сучасних крокодилів, був віднесений до родини Poposauroidea. Його назвали Tainrakuasuchus bellator.

Назва роду (Tainrakuasuchus) походить від слів мови гуарані, що означають «гострі зуби», і грецького слова «крокодил» (suchus). Видова назва (bellator) з латини перекладається як «воїн».

Кістки рептилії, за якими визначали розміри тіла Tainrakuasuchus bellator. Rodrigo Temp Müller

Маленький хижак суперконтиненту

Tainrakuasuchus bellator був хижаком. Він мав вузький череп і щелепи із загнутими всередину зубами. Вони призначені для утримання жертви. Проте, порівняно з іншими псевдозухіями того часу, цей вид був відносно невеликим. Його довжина становила приблизно 2,4 метра, а маса тіла — близько 60 кілограмів.

Скелет, зовнішній вигляд, місце знахідки та порівняння розмірів рептилії з людськими. Caio Fantini, Rodrigo Temp Müller, Mauricio Garcia

Цікаво, що за будовою тіла Tainrakuasuchus bellator нагадував іншого псевдозухія — Mandasuchus tanyauchen, рештки якого були знайдені в Танзанії. Оскільки під час тріасового періоду Африка та Південна Америка були частинами єдиного суперконтиненту Ґондвани, вчені припускають, що ці два види були спорідненими та займали схожу екологічну нішу в межах великої пустелі.

