Вчені виявили рідкісну зорю з незвичним сяйвом: що змінило її колір

Зелена зоря WD J1330+6435 / © University of Warwick / Mark Garlick

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У Всесвіті виявили рідкісну згаслу зорею, яка мала б світитися для людського ока незвичним зеленувато-жовтим сяйвом. Науковці з’ясували, що загадкового відтінку білому карлику WD J1330+6435 надала не лише надщільна атмосфера, а й уламки власних планет, які він поглинув наприкінці свого існування.

Про це повідомляє видання Science Alert.

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Чому зоря випромінює зелене світло

Колір більшості зір залежить від температури їхньої поверхні. Гарячі об’єкти виглядають блакитними або білими, а холодніші — жовтими чи червоними. У звичайних умовах зелене світло змішується з іншими ділянками спектра, тому зоря сприймається білою або жовтуватою.

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З білим карликом WD J1330+6435 ситуація інакша. За температури близько 3970 °C його атмосфера є надзвичайно щільною. У таких умовах натрій поглинає помаранчеве світло, а кальцій пригнічує фіолетове, що й змінює підсумковий колір зорі.

Через це найбільше виділяється саме зелене світло, яке й надає зорі зеленувато-жовтого відтінку. Дослідники наголошують, що цей колір розрахували за допомогою аналізу спектра та моделей людського зору, а не побачили неозброєним оком.

Сліди зниклих планетних систем

Окрім натрію та кальцію, в атмосфері зорі виявили літій, що свідчить про наявність кам’янистих порід. Наприкінці життя зорі її гравітація змінює орбіти довколишніх об’єктів, через що уламки планет та астероїдів падають на її поверхню.

Вивчення таких хімічних слідів є частиною некропланетології — напряму, що досліджує залишки давніх планетних систем. Знайдені речовини підтверджують версію про те, що білий карлик поглинув матеріали своїх колишніх планет. Моделювання показало, що залежно від хімічного складу атмосфери такі зорі можуть бути також рожевими, фіолетовими, блакитними чи бірюзовими.

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Проте це трапляється вкрай рідко. Науковці дослідили 152 білі карлики поблизу Сонячної системи й виявили незвичний колір лише у п’яти з них — це приблизно один із тридцяти.

Нагадаємо, після Великого вибуху матерія та антиматерія утворилися майже в рівній кількості. Коли вони зустрічаються, то повністю знищують одна одну, перетворюючись на енергію. Якби їх було чітко порівну, у Всесвіті не виникло б ні зірок, ні планет, ні життя. Проте матерія чомусь переважила, і фізики досі шукають пояснення цієї таємниці.

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