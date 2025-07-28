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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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387
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2 хв

Вчені виявили рідкісний відбиток долоні віком близько 4 тис. років (фото)

Рідкісний слід руки майстра виявлено на давньоєгипетському «душевному домі».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Археологічна знахідка

Археологічна знахідка / © bbc.com

У Великій Британії під час підготовки до виставки у Фіцвільямському музеї Кембриджського університету дослідники виявили надзвичайно рідкісний артефакт — повний відбиток людської руки на давньоєгипетській «душевній хатині», глиняній моделі, яку клали у гробниці поряд із померлими.

Про це пише BBC.

Цей відбиток датовано періодом між 2055 і 1650 роками до н.е., тобто йому понад 4 000 років. За словами кураторки музею та провідної єгиптологині Гелен Страдвік, знахідка є «надзвичайно рідкісною і захопливою», адже дозволяє буквально «доторкнутися до миті створення артефакту і до самої людини, яка його зробила».

Під час підготовки до виставки куратори виявили на давньоєгипетському поховальному предметі відбиток руки, якому 4 000 років.

Відкриття зробили дослідники Кембриджського університету на так званому «душевному домі» — глиняній моделі у формі будівлі, яку зазвичай знаходять у похованнях.

/ © BBC

© BBC

Попри те, що кераміка була широко поширеною, а її велика кількість збереглася донині, про самих гончарів відомо дуже мало, особливо в порівнянні з іншими єгипетськими майстрами.

/ © BBC

© BBC

У музеї зазначають, що доступність та низька вартість кераміки, ймовірно, впливали на соціальний статус гончарів. У тексті, відомому як «Повчання Кхета», гончарів навіть порівнювали зі свинями, які валяються в багні.

Що таке «душевний дім»

«Душевні доми» могли служити як підставки для жертвопринесень або як символічне житло для душі померлого у гробниці.

Вони мали відкриту передню частину, де розміщували їжу, зокрема хліб, салат і голову бика, як у цьому випадку. Аналіз показав, що майстер спочатку створив дерев’яний каркас, який обмазав глиною, утворивши двоповерхову споруду з колонами. Під час випалу деревина згоріла, залишивши порожнини.

Відбиток руки під основою, ймовірно, був зроблений тоді, коли майстер переміщував модель для сушіння перед випалюванням. Попри велику увагу до єгипетських правителів, як-от Тутанхамона, самі творці артефактів часто залишаються поза увагою. Виставка «Зроблено у Стародавньому Єгипті» прагне показати, ким були ці люди, як вони сприймали себе, і що про них думали інші єгиптяни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час археологічної експедиції біля ДніпроГЕС дослідники виявили низку унікальних артефактів — від посуду мідно-кам’яного віку до козацького якоря.

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