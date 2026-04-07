Вчені виявили, що пінгвіни старіють швидше — причина здивувала

Пінгвіни / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Реклама

Пінгвіни, які живуть у зоопарках і мають постійний доступ до їжі, можуть старіти швидше за своїх диких родичів. Такого висновку дійшли науковці після нового дослідження.

Про це йдеться в матеріалі Science Alert.

У неволі пінгвіни захищені від хижаків, суворого клімату та нестачі їжі. Вони отримують регулярне харчування і ветеринарний догляд, що позитивно впливає на тривалість життя. Водночас саме такий комфорт має і зворотний бік.

Реклама

За словами дослідниці Селін Ле Боек із Наукового центру Монако, 15-річний пінгвін у зоопарку за біологічними показниками може відповідати 20-річному пінгвіну в дикій природі. Тобто їхній організм старіє швидше, хоча загалом вони живуть довше.

Причиною такого ефекту вважають спосіб життя. У зоопарках пінгвіни менше рухаються і мають необмежений доступ до їжі. Це впливає на їхні біологічні ритми, зокрема сон і метаболізм, а також може порушувати клітинні процеси, пов’язані зі старінням.

Дослідження провела міжнародна група науковців під керівництвом Гельсінського університету. Вони проаналізували зразки крові 64 королівських пінгвінів, серед яких були як дикі особини, так і ті, що народилися та утримуються в зоопарках.

Для оцінки біологічного віку вчені використали так звані «епігенетичні годинники» — метод, який визначає зміни в ДНК, пов’язані зі старінням. Результати показали: у пінгвінів у неволі спостерігається прискорене біологічне старіння.

Реклама

У природі ці птахи можуть долати сотні кілометрів у пошуках їжі та навіть голодувати до восьми тижнів. Така активність і природні умови підтримують їхню витривалість і фізичну форму.

Натомість у зоопарках відсутність складного середовища, менша фізична активність і постійний доступ до їжі змінюють обмін речовин і впливають на гени, пов’язані зі старінням.

Попри це, загальна тривалість життя пінгвінів у неволі вища: у середньому близько 21 року проти 13,5 року в дикій природі.

Дослідники зазначають, що ці результати можуть бути корисними і для розуміння процесів старіння у людей. Вони підкреслюють: спосіб життя, зокрема харчування та фізична активність, відіграє ключову роль у тому, як швидко старіє організм.

Реклама

